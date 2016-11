Andere artikelen







In wat voor wereld leven we eigenlijk, waar het zo makkelijk in zou moeten kunnen ??

Het is al een mensenleven geleden, dat ik me kan herinneren hoe de eerste binnenkomst van gemeenschappelijk luisteren naar muziek de woning van onze ouders binnen kwam. Een apparaatje aan de muur met een kastje er bij en je kon kiezen tussen een aantal mogelijkheden. Het leek erg moeilijk, je moest maar afwachten wat ze voor je hadden uitgezocht of anders moest je de keuzeknop een of meer tandjes verzetten. Welk een wonder !!! Toen kwamen de ontwikkelingen, opgehouden door de 2e wereldoorlog, maar wel zo, dat wij van wat ze daar hadden uitgevonden, verder konden profiteren. En de opkomst van de luisterverenigingen, later verandert in omroep verenigingen, waar men, kennelijk, wilde uitdrukken, dat de vereniging belangrijker was, dan wat we konden beluisteren. Nu zijn er wel alzo een aantal jubilea herdacht geworden. Maar is het er nu wel zo veel makkelijker op geworden ?? Nou,......nee ! Wat moet iemand, die geen computer kan aanschaffen ? Iemand, die door de duurte van de tijd ook geen geld meer heeft om aan die eis te voldoen ?? Of iemand, die dit wel kan, maar er geen verstand van heeft, hoe dat allemaal maar moet, wat ze je per microfoon opdragen ? Hoe dikwijls per programma worden we niet verwezen om DAAR meer nieuws te vergaren, waar ze zelf de tijd niet meer voor kunnen of willen nemen ?? En hoe dikwijls worden er geen zaken aangeboden of vrijkaartjes weggegeven. Duidelijk zonder dat men daarbij vergeet, dat er een enorm aantal van luisteraars en kijkers is, die of te ver van de evenementen-oorden weg wonen. Of die niet over een adequaat vervoermiddel beschikken, om die oorden te bereiken. Of die niet in de gelegenheid zijn een avondje uit wel te kunnen, maar door familieomstandigheden (kindjes, mantelhulp, ouderen) er geen nachtje weg aan vast kunnen knopen ?? Zieken en gehandicapten, jonge gezinnen, vereenzaamden (maar daar wordt nu wat aan gedaan ) er zijn er bij elkaar zoveel, waar geen aandacht aan wordt geschonken. Maar die wel uitgesproken muziekliefhebbers zijn. Een deel van die mensen worden daarmee op hun (eigen keuze van) ooit aangeschafte lp en cd's teruggeworpen. Dat is dan nog wel een voordeel. Maar de eenzaamheid wordt er niet door opgelost. Misschien, dat we na een periode van economische verzakelijking hier volgend jaar ook eens af zouden kunnen komen. En nog mooier, de omroepverenigingen eens iets gaan ondernemen om hun trouwe LEDEN-luisteraars te gaan belonen met maatregelen, die aan al die schone schijnbeloften een eind te kunnen maken. Radio is radio en geen ander mediaal bedrijf.









Reacties van leden



