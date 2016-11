Andere artikelen







Wat is een mens zonder vragen ….?



Ieder mens heeft een basis-behoefte en dat is..... de vraag. Wie nooit vraagt, leert ook nooit wat. We zijn allemaal kind geweest en wat zouden we zijn, als we nooit maar ergens met een vraag, onze belangstelling getoond hadden. Het leuke is echter, dat de meeste vragen gebaseerd zijn op de reeds aanwezige wetenschap. 100 jaar geleden wist de oudste zoon van oma, dat als je naar de kerk gaat, er ergens achter een koor gaat zingen. Op een dag kan hij, weer met oma in de kerk zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en vraagt aan zijn moe > Zeg moe, wie tilt ze daarin ?? doelend op het koor boven bij het orgel. Mijn vrouw zat eens met de op een na oudste dochter in de wachtkamer van de dokter op hun beurt te wachten. Dan komt er een vrouw binnen, die ook, zonder zich te melden een plekje op de bank opeist. Ze ziet er NIET uit en ruikt tevens ook niet echt fris. Het haar hangt in slierten over haar schouders. Onze dochter gaat voor haar staan en vraagt, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was :

> Heb jij ook net je haar gewassen ? < Enig amusement in een wachtkamer is altijd welkom. De laatste is van de laatste familie-verjaardag. Waar ging het gesprek over? Helaas weer over ziekte en zeer. De jongste tante gaat ook haar hart luchten en zegt: > De dokter zegt dat ik etalage-benen heb !! Waarop een puber neefje reageert:

> Laat dan je broek maar eens zakken, dat wil ik ook wel eens zien, al hou ik niet van winkelen!<









Geplaatst op 24 november 2016 11:03 en 13 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.