Dit is een kwestie van een foute inburgering...

Een van mijn mede-dialysanten was deze week op de verjaardag van zijn dochter, die de 60 jaar al had bereikt. Zij en haar man wonen in een wijk, die qua hoogte bepaald wordt door 5 blokken van 13-hoge flatgebouwen. Toen het over vuurwerk ging, was de visite het er over eens, dat zowel bij hun in de stad en wijk, als bij hen zelf dit jaar aanmerkelijk rustiger was met het afsteken voor het Oudjaar. Maar die dochter zei toen:

Behalve bij ons. Daar werden we gisteravond op geschrikt door een zeer luide knal ! Was bij ons op de galerij, laatste huis. Die knal kwam van de balkonkant. Maar dat kan toch eigenlijk niet? > Waarom niet ??? > Nu, moet je horen, daar woont sinds een maand een familie uit Syrië. Dus ik zei gelijk tegen Henk, hoe is dat nu mogelijk ? > Als het voor Oudjaar is, zijn ze een week te vroeg. > Als het voor de Kerst is, begrijp ik het niet, want dit feest vieren Moslim niet. > Als het voor de hele familie is, dan snap ik niet, waarom ze uit Syrië weg moesten ? Ze hebben daar iedere dag wel bommen, granaten, kogels en ander herriemakend materiaal ! Nummer twee voegde er aan toe > Maar die hebben toch ook alleen maar een kleine financiële ondersteuning, waar halen ze dan dat dure geld voor onwettig vuurwerk vandaan? Nummer drie zei toen nog > Die kindjes moeten toch al voldoende gestresseerd zijn door al dat niet te voorkomen geknal daar ???? Zijn dochter besloot de rij > Hoe kunnen ze daar aankomen, alleen pa spreekt 12 woorden engels en geen Nederlands. En wij dadelijk maar weer offeren voor de arme vluchtelingen. Mijn mede-dialysant zei, dat ze het ook niet konden begrijpen, want door die knal waren drie flats getroffen, door die herrie, die kennelijk alleen van daar van het balkon moest komen.









Geplaatst op 22 december 2016 10:29 en 49 keer bekeken

Gast 22 dec 2016 17:08 Ja Bart , dat gebeurt overal in ons land !! Niet alleen vuurwerk met harde knallen , maar bij ons in de buurt gooit men huisvuil uit het raam naar beneden !!! Dan nog maar te zwijgen over harde muziek etc. en in de zomer de vuurkorven buiten !! Reden genoeg om hier met z'n allen iets aan te doen !! In ieder geval VREDIGE DAGEN en maar weer veel sterkte in jouw situatie !! Groetjes van ons....en maak je niet te kwaad hoor !!!