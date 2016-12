Andere artikelen







Even een paar klusjes tussen andere klusjes door ….

dat heb je zo met de Kersttijd. Er zijn een hoop mensen op het lijstje, dat voorzien wil worden met goede wensen voor de Kerst en het Nieuwjaar en dan besef je meteen, dat hoewel we allemaal ouder worden, ook in onze kringen er veel zijn, die graag de gemiddelde leeftijd van ons allemaal willen verhogen. En wie van mijn niet bekende lezeressen en lezers ons streven nastreeft, ook aan u allen de beste wensen. En dat treft dan voornamelijk een goede gezondheid, zodat we het volgend jaar kunnen en mogen continueren. Toch wel een eigenaardige, letterlijk, tijd die Kerstdagen. Vrede op Aarde, is de oudste wens en daar komt het minst van uit. Tenminste hebben de meeste van ons het excuus, dat we er niets aan kunnen doen. Vroeger heette het naastenliefde, tegenwoordig medemenselijkheid. Maar zo zeggen velen en ze hebben dan nog gelijk ook >> Hoe zouden wij de wereld kunnen veranderen?<< In de onlangs gememoreerde televisieprogramma's zien we, dat er ondanks de nr één geworden Witte Haan, nog zo veel mensen menslievend bezig zijn Zonder Aanziens Des Persoons. Die doen dan nog hun best om het voor andere mede-aardbewoners iets te betekenen. En die blijven dan soms met de ondanks alles, frustrerende gevoelens achter, dat ze niet meer mensen hebben kunnen redden. Deze mensen gebruiken heel positief de z.g. Verticale Politiek. De plakjes worden zo gesneden zonder voorkeur van enige smaak of kleur. Maar de echte politiekisten houden het met de hand, niet op het hart maar op de knip, bij de Horizontale Politiek. Dat is wat gemakkelijker, want je kunt laag voor laag verdoemen en weggooien. De een gebruikt het ene woord Pleuris, de ander iets netter, maar niet minder verderfelijk Rot Op. Ligt een beetje aan het gevoel van Moraal en Fatsoen. Deden ze het dan nog maar in hun eigen kringen, waar het dan ook vandaan gekomen is, maar allemaal zo publiekelijk in de meest publieke omgeving van onze natie. Zou niet mogen, dus aan ons de keus. Vandaar deze eerste goede wens voor 2017. Maar ook zitten we met een hoop ander misbaar gevoel. Hebben we vorige maand allemaal de mogelijkheid gekregen om een ons welgevallige krant te kiezen, gratis en wel. Moet wel in deze tijden. Het hoort er bij. Maar wat gebeurt er dan? Niet alleen de kranten maar menig andere instelling. Van alles wordt de mens toegezonden aan reclames, vaak met medewerking van slijters enz. enz. U allen iets gratis, dat echter geen zekerheid geeft om iets te krijgen, maar in deze dwaze gokwereld om te loten. Op Voorwaarde Dat, wanneer je nog geen stappen in hun richting genomen hebt, alsnog maar als klant op te treden. Dan zeggen ze nog, dat de Economie Aantrekt, maar aantrekkelijk is het ook niet. En ze willen er nog wel eens wat tegenover stellen. Die gratis wenskaarten bv. Die dienen bij ons mooi om onze buren links en rechts ook een gelukwens te zenden, eigenhandig in hun post- dan wel brievenbus te deponeren. Het is in ieder geval gemeend en misschien komen ze je dan nog bij een kopje koffie de goede wensen terug bezorgen !! En dat is weer goed voor het buurtgevoel, want daar zit dan altijd wel een nieuw-nederlands gezin bij. Het echt positieve van deze tijd is dat vanaf vandaag de dagen weer gaan lengen, voorlopig alleen nog 's avonds. Het negatieve is, dat de Vlucht naar Egypte uit de bijbel geen oud verhaal meer kan blijven, maar een vreselijk geval voor iedere dag en massaal. Door wat pech met de computer en zo, weet ik niet, of deze eerder geplaatst is. Zo ja, dit is even gemeend als de eerste plaatsing. Dat heb je met oude mensen en oude machines.......!











