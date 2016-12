En zo wordt een mens wakker …...

met een kerstwens ! Stille nacht Lang gewacht Mijn kerstwens aan jullie voor mezelf is dan deze … Inderdaad lang gewacht, maar daarvoor is die dan voor mij van zeer belang ! Wie kan mij helpen aan het adres van een verkooppunt, waar men mij kan verkopen: 0.5- FLOPPYS, welke in de moderne apparatuur te gebruiken is en blijft. Wie hierop reageert, wordt verzocht de reactieruimte hieronder te gebruiken. Mijn dank zal duren, zolang mijn leven nog duurt !