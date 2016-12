Andere artikelen







Wat gaat er tussen de mensen om in deze tijd van het jaar ….??

Je hoeft niet te kiezen tussen oliebollen of Goede Wensen.. over een heel jaar bekeken, zal het antwoord wel op het zelfde neerkomen. Verjaardagen, jubilea, huwelijken.... noem maar op, ik heb het nooit onderzocht maar de laatste opgeteld met deze seizoensgebeurtenissen zullen de Goede Wensen het royaal winnen. Toch is er een overeenkomst ! Er zal altijd een verschil blijven bestaan bij het vergelijken van de kwaliteit. Niet iedereen is in staat om dé oliebol van het jaar ieder jaar te produceren. Zo zal ook de goede wens niet iedere keer hetzelfde zijn. Zelfs is die meestal wel goed bedoeld. De afzender heeft natuurlijk de keus, waarop de ander wordt behandeld. En dan laat die afzender ook een verantwoordelijkheid op zich, waarmee men zich niet altijd van bewust is. En daar zit hem dan ook de kneep. Want hoe vaak krijgt een ernstig zieke niet een kaartje met de wens voor een goede gezondheid er op, waarvan levenslang geen sprake meer van zal kunnen zijn ? Zo iets doet men niet, maar het komt wel voor. Een smal excuus kan zijn, dat die decembergroet er een is aan een oude bekende, waar maar weinig of niets meer dan die groet van over gebleven is. Men is gewoon niet meer met de actualiteit op de hoogte. En die groet heeft dan alleen nog die betekenis van > Hé, jongens, wij zijn er nog steeds. Jullie toch ook zeker, want we hebben geen overlijdensbericht ontvangen !! < Ik ga hier maar niet verder op in, behalve, dat een geval, dat steeds meer geschiedt, maar des te pijnlijker is. Het bijna misbruiken van het woordje > FIJN < ! Ik hoorde eens het volgende verhaal >> Annemieke werkt al jaren op een kantoor met leuke collega's. Haar chef heeft al jaren ingesteld, dat op zijn kosten op de vrijdagochtend gezamenlijk koffie wordt gedronken met een door hem betaald klein gebakje erbij. Op zo'n ochtend vertelt Annemieke, met nogal luide stem, dat ze de komende zondag weer het maandelijks bezoek aan haar schoonmoeder moet ondergaan. Om vier uur 's middags, terwijl ze haar mantel staat aan te trekken, komt net haar chef langs en die met zijn luide stem wenst haar >> Een Fijn Weekend (eng) << !! Dan denk ik : een vriendelijke man, maar zeer weinig empathisch ! En dan een nogal min of meer algemeen feit. In ziekenhuizen. Bij eigen ondervinding. Op de afdeling Chemokuur en de afdeling Dialyse. Na de behandeling keren de meeste patiënten huiswaarts in een zeg maar hulpbehoevende toestand, blij met de klaarstaande taxi, die hun naar huis vervoerd, waar hen met 'n korte maaltijd de nodige uren rust wordt gegund. En dan zijn er altijd wel verpleegkundigen, die hen een >>FIJNE dag verder<< toewensen. Hier wordt door hun patiënten dan in stilte verder nooit meer van genoten.









Geplaatst op 27 december 2016 10:29 en 11 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Gast 27 dec 2016 10:41 Ja Bart , de meeste mensen denken niet goed na in situatie,s waarin patiënten zoals jij, verkeren en drukken zich heel verkeerd uit.Ik probeer dan dáár niet onder te horen !! Ik blijf het heel knap van jou vinden om de mensheid hierop te wijzen !! Wij wensen jou én Wilh en kids plus kleinkids veel sterkte in de komende dagen !! Groetjes van Diny en mij !!!