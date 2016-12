Andere artikelen







Is er reden om zorgen te krijgen, wanneer ...

Even buiten volgorde, vanwege nieuwe berichten..... Wat doe je als je als kamerlid de premier niet bevalt ? Sinds gisteren weten we het. Een van de redenen om te bedanken als kamerlid. Je kunt zelfs zeggen., dat je in het bedrijfsleven meer verdient dan daar. En ook dat zou kunnen kloppen, wanneer je een deel van je inkomen moet inleveren ter instandhouding van je partij. Daar profiteert de fractievoorzitter dan weer van en dat zal geen fractie zijn !! Maar het kan ook zomaar zijn dat je het Pleurtop van je baas erg letterlijk gaat nemen. Dan heb je een andere keus, die soms nog voor de hand ligt ook. Maar met een grotere volgorde komt nu de a.s. amerikaanse president in het licht van de actualitiet te staan. Die heeft zijn woordkeus op die van onze m.p. afgesteld. En dat bevalt een steeds grotere groep van zijn landgenoten kennelijk niet, evenals buitenlandse collega's . Steeds meer zangers en zangeressen willen hem niet vereren met het zingen van het volkslied. Een al jarenlange gewoonte. En nu het er op gaat lijken, dat alleen zijn dochter dadelijk overblijft als eigen eerste dame (?) van dat land, maar ook als grootfinancieel van zijn hele land, dan was het wachten op het handteren van deze mogelijkheid. EX(!)collega's groot ondernemers blijken opeens juist op die datum andere afspraken te hebben . En zo ook zijn nieuwe collega's in het buitenland. Die hij op verschillende wijze al voldoende geschoffeerd heeft om zover te komen, als hij nu is. Nu alleen nog de vrouwelijke deel van de bevolking, die een gelijke behandeling ten deel is gevallen. Weet je, waar ik zo bang voor ben ? Dat hij, wanneer hij echt De Macht aan zich getrokken heeft, heerlijk die gaat gebruiken om zijn gram te halen. Maar hopen, dat het geen kilo wordt.









29 december 2016

