even terug naar eergisteren ....

Het verhaal van Annemiek werd later door haar aangevuld. Haar onmin met de schoonouders kwam door de schoonmoeder. Die was al aardig dement en behoorlijk doof. En had al een kaar keer, gedurende het gesprek met haar harde doofheidsstem iedereen overtroffen met > Wat heb jij nou weer voor kleur ondergoed aan ??< Waar dan ook een ractie van een ander nichtje van zes jaar op volgde:

> tante, mag ik dan eens kijken als je geplast heb ?< De laatste keer was dit uit de hand gelopen,toen was Annemieke sniffig antwoordde: > Gele slip en gele BH !!< Waarop oma vroeg : > Wordt dat niet erg vlekkerig ? Dit deed daar de deur dicht.









