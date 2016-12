Ach, arme ....

Het verdwijnen van de christelijke cultuur ….







Gaat met kleine beetjes te gelijk. Sint Nicolaas is dan een van die dagen, die speciaal voor de kinderen zijn bedoeld. Maar gelukkig ook doorlopen naar de wat meer of minder volwassenen. Deze omschrijving is noodzakelijk, omdat in die categorie de bijhorende knecht de zwarte das is omgedaan. Daar is door een stel vernieuwers deze knecht, zwart om het schoorsteen-fenomeen een plekje te geven (>Moeder, is die man echt zo zwart als roet, omdat hij de cadeautjes door de schoorstenen moet bezorgen ??)<

Maar voor de kinderen is i de wintertijd nog meer uitgedacht !

Tussen Sint Maarten en Driekoningen was er vroeger nog een feest voor kinderen, ook hier met gezang langs de deuren en een gift of snoepje veroverend.

Het feest van Onnozele kinderen. Hiermee wordt het Bijbelverhaal in ere gehouden van de honderden kindjes, die in opdracht van Herodes zijn vermoord (jawel, in de buurt van Syrië !), vanwege diens vrees van concurrentie vanwege het Kerstkindje.

De Geschiedenis Eindigt Nooit !!

Maar goed, er gaan dit keer geen kindjes meer langs de deur, of plaatselijk misschien toch ?? En dan toch met Driekoningen weer ?

Geen idee, zou Toon Hermans zeggen.