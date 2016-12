Nog even en dan is het weer zover …....

Andere artikelen







En je kunt het niet tegenhouden, je kunt het niet keren. De wereld draait door. Op de televisie meest met veel woordgeweld, waar je maar van moet houden. Maar erger is het kennelijk verplichte kabaal van de een of andere muziekgroep. Je moet wat doen om je verwachte populariteit hoog te houden. En ter voorkoming van persoonlijke narigheid is er altijd het knopje MUTE, dat redding brengt. Er zijn rustiger ook te genieten, dus we hebben nog steeds keus. En dan zijn we straks ook weer al dié terugblikken van het afgelopen jaar weer kwijt.



Maar, en dat was de aanleiding tot deze, er komt er (we hebben de avond nog niet bereikt) het fenomeen op dit gebied is de herdenking van een van onze – voor mij grootste – nederlanders van de vorige eeuw. En de manier waarop de televisie dit op zich genomen heeft is in éen woord geweldig. En dan ontkom je niet aan de vraag > Hoe komt het dát het zó kan gebeuren ?<. Er zijn toch genoeg nederlanders, die, zeker in hun kringen, onvergetelijk, ook recht hebben op een gedenken van de 100 verjaardag, die nooit bereikt mocht worden. Ik heb al meerdere keren zijn naam kunnen vermelden, dus ik ben geen zeldzaamheid. Maar ik heb nooit naar zo'n, vaak politieke, oudejaars-show gekeken. Waarom moesten die lui altijd alle politieke narigheid op de laatste avond van het jaar in het komische trekken ? Eigen eer en glorie over de rug van een ander. En dan ook nog grozen achteraf met de kijkcijfers ??!! Vanavond wordt dit anders. Want dat was een van zijn allersterkste punten, hij had geen bekende nederlander nodig om wanneer dan ook opnieuw uit diens drek te trekken of er nog eens flink in te duwen.



En dat ik bijna heel mijn leven een vereerder van hem als mens geweest ben, is het vanavond een gedeeld eerbewijs aan die man, wanneer mensen, die er verstand van hebben, hem op de televisie zullen herdenken. Een keten van herkenningspunten, die het waard zijn om herdacht te worden. En op zo'n manier, dat het weer genieten wordt. Het is te veel gevraagd om dit ieder jaar zo te doen. En gewoon al die andere mensen niet opnieuw op een voor de komiek, die het brengt, grappige manier te gedenken. Maar dat is te veel gevraagd. Trouwens wat heb je eraan, dat je zelf al dankbaar mag zijn om déze voorstelling op de buis te beleven. Rest nog maar een ding ! Toon, rust in de eeuwige vrede !









