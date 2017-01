Het gaat zo in 's mensen leven, dat je

Een hoop ervaringen krijgt toegediend en dat die dan een soort van pantser aan vormen om je heen. Pantser is hier het juiste woord, want vroeger werd dit tegen persoonlijke aanvallen gedragen als beschutting, maar tegelijk was het een enorme beperking van de bewegings- vrijheid.

En zo dus bij levenservaringen ook. Die draag je met je mee, zowel als last, als afweer tegen nog vervelender.

Een ervan is die, welke bij mij onontkoombaar zijn gebleken, hoewel ik het woord trauma niet wil gebruiken. Opgedaan in de jaren 1939 en later.

In het vermelde jaar was ik een van die schoolkinderen die na school op de havenkade die jongens aanspraken en vroegen of we hun kledingzak mochten dragen naar het station, omdat zij waren opgeroepen voor de mobilisatie. En dat lukte soms ook nog, ik vermoed, omdat ze niet door hadden wat hun boven het hoofd hing.

De tweede ervaring, die nog langer is mij gebleven , lees: meer in mijn herinnering terug komt, de vroege ochtend van 5 mei 1945. Mijn ouders in nachtkleding op het zinken plat-dak van de buren geklommen om met z'n vieren niet te vieren wat ze zagen. Bruine mieren in de ochtendzon aan de hemel met de witte condensstrepen erachter aan. Niet een vliegtuig, dat indruk maakte, maar juist het enorme aantal en het weinige geluid, minder dan je zou moeten verwachten. En die condensstrepen, die we nu nog dagelijks bij mooi weer aan de hemel kunnen zien, met meer goede bedoelingen. Dus toch een klein trauma ??

Ze waren op weg naar Den Haag, zo te zien.

Dan de miskleun van een duits vliegtuig, zoals later bleek. Bommen op minder dan 100 meter vanaf ons huis. Zelfs nu is het nog te zien, want waar eerder twee woningen waren (een er van was het woonhuis van een vriendje van toen) zijn toen winkels herbouwd, die er nu nog zijn. Later werd bevestigd, dat het een duits vliegtuig was, die door de mist afgeleid, dacht dat ie al boven Engeland was. Dus het waren niet de enige, die weinig notie van geografie hadden. Kijk maar eens naar de quizzen, waar aardrijkskundige vragen beantwoord moeten worden en meestal fout zijn.

Ik moet er een stel overslaan, maar de onvergetelijke hongertochten in dienst van de familie op mijn jeugdige leeftijd 12-13 jaar oud. Waarvan de ergste was, dat ik met vele anderen betrapt ben door de toenmalige Controledienst. Ik kwam achteraan in een rij terecht, zodat ik snel kon wenden en mijn twee flessen melk aan de slootkant in wat riet kon verbergen. Toen ik later terugreed waren ze nog bezig en ik wist niets anders te doen dan die kostbare melk, waar de familie op zat te wachten, die die sloot te laten leeglopen. Ik geen melk, dan zij ook niet.

Waar ik eigenlijk naar toe wilde was, dat ik gisteravond, vannacht dit alles opnieuw moest beleven.







Je moet toch ergens je niet te overwinnen hekel aan vuurwerk ergens vandaan hebben. Maar dat was, is nog maar een van de redenen. Daar kwamen er later nog tig bij.

Vuurwerk haalt niets uit en kost bergen geld. Toen tot nu. En dat moet dan ook nog ten koste van de toch al dure economische maatschappij van nu.

Een ander zwaar wegende hinder kwam van mijn liefde voor dieren, we hebben in de loop van de jaren 6 honden in huis gehad. Je wilt niet weten, maar hondenliefhebbers weten er alles van. Oud-jaaravond was een halve dood voor die dieren. De een na de ander en je kon er niets tegen doen. De beschikbare anti-schrik pilletjes hielpen ook maar weinig.

En tot slot, maar daar hebben de mensen, die binnen blijven geen last van (hopelijk), alle naweeën van dood en ellende van mismaakte gezinsleden.

Ik ga niet zover om een algemeen spreekwoord te gebruiken. Je moet maar als achterblijver of levenslange getuige dit overkomen. Daar valt niet mee te spotten.

Maar ik en dus wel een, die, als het niet goed geregisseerd wordt en masse, er niets van moet hebben.

Nou, het was met die mist me het Anti-COPD nachtje wel !