Wie gelooft er ook niet meer in, hoewel …

het er soms verdraaid veel op lijkt ??

Heeft het toeval echt een dubbele betekenis als een plotseling hersenfalen ?

Er zijn er veel die er niet in geloven, want die geloven in een hogere voorzienigheid. Maar voor anderen is het een voor de handliggende oorzaak vanwege de twijfel.

Het moest zo zijn.....

Als het goed is, behoor ik nog steeds tot die eerste groep, maar dat wil niet zeggen, dat ik zonder twijfels verder leef. Of …. leven moet.

Een onvergetelijk gebeuren moest ik ondergaan, toen ik jaren geleden met nog twee personen met de auto naar de crematie van mijn (meest toegewijde) broer wilde reizen. De tomtom leidde ons eerst naar het centrum van Haarlem, waar het fout ging. We hadden geluk, dat we geen controle troffen, want tegen alle aanwijzingen in, kwamen we eindelijk in de receptie van de ontmoetings-plaats terecht.

Vandaar weer geleid door de tomtom op weg naar het crematorium, maar door het opgeven van een verkeerde postcode, kwamen we na een zorgelijk kwartiertje op de rijksweg van Amsterdam naar Utrecht terecht. Herstel was vanwege de verloren gegane tijd niet meer mogelijk. Dus, zo kwam IK in ieder geval met een trauma thuis.

En u weet, de geschiedenis herhaalt zich. Zoals vandaag.

Op de eerste dag van mijn dialyse-leven kwam ik in de ophaaltaxi naast een man terecht, die er al een aantal jaren op had zitten. Dit meerijden werd steeds meer een toeval, mede omdat hij steeds vaker of niet meer naar huis mocht, of intussen was opgehaald thuis. Vanwege een steeds meer afkalvende algemene toestand. Inmiddels waren wij door wijziging van de behandel-zaal gescheiden en zag ik hem alleen nog, wanneer wij op zicht-afstand van onze stoelen, contact konden maken. De laatste keer onder enige hilariteit. Hij kwam binnen met zijn blauwe buitenpet, om die binnen om te ruilen voor zijn bekende rode pet. Maar de eerste woensdag van dit jaar, kwam een van onze vertrouwde taxi-chauffeurs in de wachthal naar me toe, waar ze mij condoleerde met het verlies.

Met mijn gezicht in de vraagtekenstand, werd er aan toegevoegd >Ja, met Kees ! <

Geen leuk begin van de dag, omdat ik even later hoorde, dat er de voorafgaande maandagmorgen andere mede-dialysanten wel waren geïnformeerd. Heeft men mij willen sparen ??

Dus het vaste plan gemaakt in ieder geval naar de afscheidsdienst te gaan.

Wie vanmorgen (in het Westen des lands) naar buiten gekeken heeft, zal het al wel begrijpen. Dat ik niet ook mijn mantelhulp, die me naar het uitvaartcentrum zou moeten vervoeren, ook nog in gevaar zou moeten brengen. Om, tegen alle noodzakelijke waarschuwingen in, toch de twee tochten voor mij uit te voeren. En alleen achter mijn rollator …...??

Dit moest dus het tweede geval worden.

Vanwege de vele begrafenissen, waarbij ik dienst had moeten doen in mijn jeugd, ben ik nooit onwelwillend geweest bij dergelijke gelegenheden aanwezig te zijn.

Maar er zijn kennelijk en duidelijk grenzen, waarbij ik hoop, dat dit de laatste keer zal zijn.