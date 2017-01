Andere artikelen







Weer eens iets, dat ik me zou moeten herinneren …..

Dit weekeinde kregen we bezoek van familie, die een aardigheidje voor mij had meegebracht. En wel een volle verrassing, want ik zou het me moeten herinneren. Maar dat doe ik niet. Het was een stapeltje kleine boekjes, uitgegeven door G3. Na even nazoeken in de koekelberg vond ik een eerste aanwijzing, die een blik van herkenning opriep ! Een katholieke organisatie, die (veel) deed aan vorming van jonge mannen. In militaire dienst. Vanuit de r.k. militaire tehuizen. Nu was ik vanuit mijn legerplaats gebonden aan zo'n dergelijke instelling in Waalsdorp Den Haag, maar in deze zin herinner ik me er weinig meer van. Dus deze handleidingen kunnen ook via een dienstplichtige broer in de familie gekomen zijn. Maar als tijdsbeeld zijn ze schitterend. Als je er om wilt lachen, zou je nu kunnen zeggen “ > Wie zich er wat van kan of wil aantrekken, het zijn sleuteltjes voor de hemelpoort< . Maar dat is niet leuk naar de mensen, die zich er in die jaren, rond 1950, druk om maakten. Het taalgebruik van die tijd is ook een mooi tijdsbeeld. Zo iets leest geen enkele jongeren meer. Er waren er toen nog meer, die hetzelfde doel nastreefden. Zo was er een beweging, de naam is me eveneens ontgaan, die bijeenkomsten organiseerde en een prachtig blad Karakter uit gaf, waar ik nog ergens in huis wel een of meer ingebonden jaargangen zou moeten hebben. En ik weet nog wel, dat Hans van Mierloo er een leidende rol in speelde. En mede daarom die bijeenkomsten vaak bij woonde. Jawel, dat werd toen nog, vers na de oorlog met zijn onmenselijkheden, als secundaire opvoeding welkom geheten. Maar laat ik het zo zeggen > Ik heb er van genoten (2x) en er zeker geen kwade dingen aan over gehouden. < Ik ga ze vast nog eens lezen. En misschien wel toch een beetje om lachen.









Marianne 10 jan 2017 16:41 En ik lees Waalsdorp- zie de waalsdorpervlakte voor me, vlakbij gewoond, lang geleden.



Gast 10 jan 2017 17:14 De militaire dienst heb ik niet meegemaakt wegens buitengewoon diensplichtigheid !! Wel goedgekeurd maar door plaatsgebrek in de kazernes door terugkomst van Indiëgangers ( waaronder ook mijn oudste broer Koos) kreeg ik vrijstelling . Dat was echt wel Mazzel !! Hugo Meijer en Henk v.d.Linden kregen een spoedoproep in die tijd. dat vonden zij niet leuk !!Groetjes !!