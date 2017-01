Je hebt van die dagen, dat ...

je echt een hele dag bezet bent. Als of het bekende slotje van de w.c.-deur aangeeft, dat jouw hoge nood moet, maar toch omdat een ander op zijn of haar bril zit, die hier dan echt spek-redders zijn, alles moet uitstellen. Maar daar gaat het niet om. De ochtend is alweer voorbij en vanmiddag een uitgestelde verjaardag en vanavond een uitgestelde verjaardag. Waarom moesten die drie nu juist in de winter geboren worden ? Ach, IN mei legt ieder vogelje een (of meer) eieren. En waarom zij wel en wij niet ?? Daarom tot morgen en een prettige dag nog !