Een nieuw soort mensen, maar wij dan ?

Waar moet dat heen en nog wel zo alleen ?

Dat is niet mogelijk, wanneer je zelf niet meer mag rijden. DE vraag of ik het nog wel kan, is niet meer van toepassing.

Dan blijft er nog de reactie op wat we gisteravond op de tv konden zien.

In Amerika (VS) gaat men een nieuwe president installeren. In een van de staten is hij bijzonder geliefd, want zoals bij ons is daar een aantal jaren geleden de mijnbouw opgeheven.

Armoede bleef achter, omdat in tegenstelling van bij ons geen plaatsvervangend werk werd gezocht.

Wel kwam er later een president, die door zijn wetgeving een heilzame invloed had. Hij stelde er een soort ziekenfonds in . Daarvan konden er talrijke oud-mijnwerkers genieten, omdat die (bijna) allemaal aan de mijnbouwziekten leden.

De nieuwe president kon hier veel aanhangers winnen door de terugkeer van de vervuilende mijnbouw te beloven. Weer Werk voor iedereen.

Maar nog meer aanhangers stemden op hem, omdat hij die z.g. ziekenfondsen ook weer zou gaan afschaffen.

Wat hij dus beloofde was:

terugkeer van arbeidszieken

afschaffing van de betaalde gezondheidszorg.

Dit is nog erger, dan een dreigend wildersisme.

Maar ook hier is weer de nationale beloofvogel weer opgevlogen. Op zoek naar stemmers, die vooral hem weer in een torentje willen hebben. Maar is dit wel reëel ?

Twee regeringsperiodes met allemaal lokbeloften, waar maar weinig van terecht gekomen is. De restzaak is inmiddels ook al nationaal wangoed geworden.

Een soort nationale spreuk.

“ Ik kan er niets aan doen, want daar en daar is mij de kans ontnomen”

Het enige dat hem daarbij niet ontnomen is, zijn de op zijn positie opgebouwde relaties, die hem een stralende toekomst garanderen.

Waar je wel bewondering voor kunt hebben, is zijn hardhorendheid. Steeds weer opnieuw de zelfde of nog minder doorzichtige verhalen van een gouden toekomst.

En daarbij de op zijn gezicht die koperen glimlach, die steeds groener wordt.

En wanneer het dadelijk toch weer een coalitie wordt met die miljoenen van Wilbers ?? Daar kan je dan een boek over schrijven.