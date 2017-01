Andere artikelen







een echt ZKW De Twee Hun Brood, maar gingen dood

Een echt kort ZKW, maar wel zeer actueel, dan wel bijdetijds Gezien op de teevee een grote rommel op een machtig mooie buitenweg, met de politieauto's in beeld. Aanleiding man met twee vechthonden moet tussen die honden bemiddelen in een onderlinge strijd. En gelijk iets dergelijks tussen twee grote tegenstelling ergens in de wereld, de bemiddelaar wordt zelf slachtoffer. In het bericht blijkt, een beetje zoals in een sprookje, dat de vrouw het van afstand gezien heeft, gaat ook bemiddelen, kan niet helpen, rent terug en pakt thuis een piestool. In tegenstelling tot de naam, waardoor het mogelijk werd de honden een nog smeriger aanbeeld te geven, dan ze van nature al hebben. En gelukkig volgt er een nabericht, want met een voorbeeld van snelrecht, beslist de rechter, dat hier van zelfbehoud sprake moet zijn en de vrouw dus van moord op de honden wordt vrijgesproken. Maar we zijn hier in Nederland, dus denkt de rechter, dat heel de zaak niet voor niets bijeen getrommeld is en er volgt toch nog een veroordeling. Het vuurwapen was in huis en dat schijnt te mogen, maar ze had er geen gebruik van mogen maken. Was het nu maar toch een waterpiestool geweest. Dan hadden de mensen de honden elkaar af kunnen laten maken en was er zelfs geen rechtszaak geweest. Weetje, mijn lievelingshond was een schapendoes. Daar heb ik dan ook 13 jaar liefde van ondervonden, evenals mijn kinderen. Misschien een idee ?









