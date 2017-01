Andere artikelen







Zo'n dag moet toch wel voor hem ….

.een zeer bijzondere zijn, morgen is hij weer mister Obama. Een man met de ideale vrouw. Er zullen best redenen zijn om een belangrijk beleidspersoon niet langer aan zijn, met het ambt aangebrachte gezag (langer dan 8 jaar) beslag op zo'n leven te leggen. En er zullen net zo vaak redenen zijn, dat het kiesstelsel anders zou mogen zijn, wat dit betreft. De eerste vraag wordt beantwoord met: “ wat te doen, wanneer een man / vrouw na 6 jaar ineens in elkaar klapt ?” Een goed antwoord op vraag twee is het besluit van de vorige paus, die zelf vond, in belang van zijn 'organsatie', terug te treden. En wat daarvan gekomen is …...... vraag dat de hele wereld maar. Veel kwalijker is het kiessysteem in een land, dat alleen een groot radicale ommekeer veroorzaakt, maar dat ligt dan minder bij de mens, dan bij het land zelf. Dat zijn die z.g. 50/50 landen. Waar enkele stemmen, desnoods met kwalijke middelen, meer op een partij een ommekeer veroorzaken, die loodrecht staat op wat in het aantal jaren ervoor is tot stand gekomen. En dan gebeurt dit ook nog, dat het een teruggang in het welzijn van de staat gebeurt. En welk een opluchting, wanneer het vorige regentschap was gevestigd op leugen en bedrog. En GELD. Ik ben benieuwd, meer naar hier, dan naar daar.









Gast 19 jan 2017 10:45 Ja Bart , ik ben ook zeer benieuwd naar HIER...dan naar DAAR !!! We zullen er maar het beste van hopen !! Groetjes van ons !!