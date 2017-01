Wie, oh wie kan mij helpen...?

Ik ben op zoek naar een zwart/wit film, van rond 1950. Het ging over een muzikaal wonderkind Robert Benzi uit Frankrijk. Die werkelijk bestaan heeft en zijn bestaan in de muziek gevonden heeft. Als ik het goed heb, bestaat hij nog, maar hij was geboren in 1939, dus hoeft niet meer actief te zijn. Hij is bekend, beroemd geworden met opera-uit- voeringen. Ik ben ook al blij met aanwijzingen in de richting van. Ik heb er al enkele gevonden bij YouTube, maar daar zat die film niet bij. Ik zou het leuk vinden, wanneer ik die nog eens zou kunnen terugge-nieten. Dus, vol hoop.... met dank vooraf.