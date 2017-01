Andere artikelen







Weer i nde taalput en verder ..

Een vraag en geen antwoord, althans niet direct …. omdat er meerdere mogelijk zijn! Zo hoorde ik gistermorgen vroeg op de radio, dat er in het engels taalgebied geklaagd was, dat men, vooral bij de niet-oorspronkelijke engelsetaal-gebruikers het woordje “sorry” vaak ten onrechte, zeg maar als stopwoord gebruikt. Eens hoorde ik de opmerking, dat sorry de engelse vertaling is van het chinees woord “solly”. Maar daar gaat het dus niet over. En de aangehaalde, geleerde professor was dus bang, dat het ook ten onrechte gebruikt wordt en daarom niet meer begrijpelijk voor de originele engelsetaal-gebruikers. En dat is dus voor een taalkundige een goede verontschuldiging. Wat ik daar van vind, is mijn verwondering bij het gebruik als verontschuldiging, wanneer de ene mens de andere niet verstaan heeft (in de oorspronkelijke betekenis, dus niet gehoord) heeft. Dan is het inderdaad vreemd in mijn oor, maar ik geef in dergelijke gevallen, wanneer het kort moet zijn, de voorkeur aan: > Pardon??









