Een zeer oud probleem,

waar toch echt iets is aan te doen is.

Het verschil tussen links en rechts.

Bijna ieder mens heeft daar in zijn en haar leven mee te maken. In mijn jeugd was het al zo. Bij de katholieke opvoeding, waar het gewoonte, dan wel regel was met de rechterhand een kruisje te maken, LIET men dat dan ook doen, wanneer er een probleem was met links en rechts. En klaar was Kees en iedereen.

Maar wat dan, wanneer daar geen behoefte toe bestond ? En nog erger: wanneer ouders er achter kwamen, dat hun nog jonge kind LINKS was ??

Actueel geworden met het verslag in diverse tv-programma's over een verwisseling bij de behandeling van een been bij een operatie. Het betroffen been had een aanwijsteken gekregen, dat echter tijdens de operatie bedekt moest blijven.

Het ontstaan van deze soort misverstand ligt al zo gauw voorhanden, wanneer gewoon twee mensen, die met elkaar te maken krijgen of al hebben, steeds en altijd TEGENOVER elkaar komen te staan.

Want dan wordt rechts ineens en onvermijdelijk links en links wordt rechts.

Ik zal een paar van die situatie hier vermelden, zonder volledig te kunnen zijn.

Dus de dokter en verpleegkundige en hun patiënt,

maar ook een verkoopster in een winkel, de kapper in zijn zaak, wanneer die anders dan gebruikelijk achter zijn klant staat. Maar ook een schoonheidsspecialiste en een pedicure; een ober, die plaatsen aan moet wijzen. De gevolgen van een foutje zijn soms niet zo erg, maar anders, zie boven, desastreus.

Zo bedenkt men dan een ezelsbruggetje, om deze fout, in die situaties DAT er wat aan te doen is te voorkomen. Maar er is er een, die nog niet bestaat.

En dat zou dan een sjaaltje kunnen zijn, van de afmeting van plm. 30 cm bij 12 cm. Dat slaat men zo om, dat, wanneer men er aan de ene kant een L en aan de andere kant een R op drukt, of borduurt, of stikt. En dan zo met de onderkant van de letter in de richting van het einde van de sjaal. Degene, die dan onder behandeling raakt slaat zo'n sjaaltje om zijn, haar nek, zodat de R rechts te zien is en de L aan de linkerkant.

Wanneer dit bv bij een operatie de behandeling verhindert, dan kan met het sjaaltje gewoon wat hoger achter het hoofd op het kussentje van de operatietafel leggen.

Zo wordt de reële rechterzijde aan de zich tegenover-bevindende mens duidelijk zichtbaar voor hen, die er tegenover staan.

Het maken van dergelijke sjaaltjes zou een mooie (bij)verdienste zijn voor vrouwen, die verplicht huiswerk moeten verrichten en wat is dan effectiever dan wat borduurwerk. Het enige noodzakelijke daaraan is, dat men steeds goed rekening houdt, HOE die letters op die strook (katoenen, vanwege wasbaarheid en kleurverlies) textiel terecht komt.

En zo kan de kostprijs ook niet al te hoog zijn. Goed voor ieder, die enig gevaar loopt met zo'n probleem geconfronteerd te worden.