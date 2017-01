Ongelofelijk, wat je op je ouwe dag nog kunt ervaren !

Vorige week kon ik weer eens met mijn vrouw op stap en zo vond ik achter mijn rug, toen ik aan het postloket bij Bruna klaar was, het eerste deel van Oorlogskranten.

Uit mijn weblogs van al menig jaar kan bekend zijn, wat de jaren tussen 1940 en 1945 betekend hebben.

Nu was het lezen van kranten op 8, 9 jarige leeftijd niet direct een echte hobby, dus is van de inhoud van die jaren mij weinig bijgebleven. Aanleiding om het eerste exemplaar aan te schaffen. En – na lezing hiervan – komt ook het tweede nummer over het bijna aan den lijve ervaren bombardement op Rotterdam zeker binnen !!

Ik ben echter met lezen bijna op de eerste bladzijde begonnen, wat met deze uitgaven niet voor de hand ligt. En wat zien ik …....?

Ik ben een held !

Dit ken niet en kan niet waar zijn.

En zo ga je over het woord eens nadenken.

We hebben het de laatste tijd op de televisie nog al 'ns voorbij zien komen . Zelfs kinderen (kan dus ook nu nog!) en volwassenen halen mensen uit het water en brandende auto's ! En zijn daar niet altijd even gelukkig mee, al thans niet met de manier, waarop dit dan “gevierd” wordt.

Ik was er toch en dan ga je niet staan nadenken en overwegen ! Is altijd een gehoorde opmerking.

En dat herken ik bij me zelf ook, je doet iets in het moment van het gebeurde, of je loopt weg, kijk om of je onttrek je aan je verplichting als mens. Want daar komt het dan eigenlijk op neer.

Dat ene moment van persoonlijke moed, je niet aan je verantwoording onttrekken. En dan denk je niet na.

Tenzij je bv niet kunt zwemmen. Dat is het meest te veel gevraagd om dat te doen, wat op dat ogenblik van je gevraagd wordt. Hoewel het niet de eerste keer zal zijn, dat je later hoor of leest, dat de redder/ster (ook) om het leven gekomen is.

Logisch, dat het eerste nummer van die serie in het begin al de toestand van de toenmalige pers in beschouwing neemt.

Terecht wordt vermeld, dat de oorsprong van de ondergrondse pers ligt bij de bestaande kranten-uitgeverijen.

Het is een beslissing om die te nemen, al in het begin van de oorlog stelling te nemen en dit uit te dragen tegen de vijand en zijn ideeën. Maar zoals gesteld, je doet het of je doet het niet.

Maar wat dan te denken van een krant als de Telegraaf, die braafjes die vijand de hielen likt, en gewoon met toestemming van dat regiem doorgaat met het publiceren van HUN nieuws.

Dit besef was er bij ons thuis ook wel en had tot gevolg dat de aanwezigheid van dit blad een doodzonde was !! Zo dood, dat die wet nog steeds geldt !

En toen mijn grootouders bij ons thuis een toevlucht en onderdak gevonden hadden, bestond opa het om iedere dag in de sigarenwinkel aan de Dayer, zo'n krant te gaan kopen.

Als oude man had hij zijn excuus !

Maar toch had ik een rol hierin. Ik mocht van opa altijd en alleen de strip er in lezen ! Verder niet, want in een gesprek met mijn ouders, zou ik de relatie tussen opa en hen wel eens kunnen verknoeien. Die strip heette de Verstrooide Professor, die iedere keer wat stoms uithaalde. Lachen joh ! Een figuur, altijd gekleed in een zwarte lange jas.

> Een mens moet toch wat ! <, maar hij weigerde (daardoor) categorisch te komen luisteren naar de nieuwsberichten van radio Oranje vanuit het ondergedoken toestel van mijn pa.

Maar het eerste nummer ging nog verder, want ook de bezorgers hebben zich volgens hen, een heldenbestaan geleverd.

En zo zou het gaan gebeuren.

Iedere week kwam er al jaren een meneer van De Nieuwe Vlaardingse Courant de advertentie van de week “opnemen”. Dat schept een band en zo kwam van die meneer de vraag of mijn vader, die een hem goed bekende klantenkring bezat, of hij de door zijn krant het verzetsblad Ick Waek wilde doorgeven.

En dat zou dan zo gaan:

De verdeler zou, wanneer de winkel redelijk bezet was een stapeltje in de >achterwinkel< deponeren. Gewoon ergens in een vak. Valt niet op. De tweede optie was nog beter. Wij hadden een eigen huisdeur naast de winkel met brievenbus. Was de winkel op dat tijdstip geen optie, dan werd daar binnen enkele minuten de te verdelen exemplaren naar binnen geschoven.

En zo kwamen wij in beeld, mijn tweede broertje en ik.

In de winter van 1943 en 1944 werden er in onze kerken gebedsdiensten gehouden en om vrede gebeden. Wij waren daar misdienaar, die, omdat we dicht bij de kerk woonden nog al eens “de beurt” hadden. En al naar gelang de toestand op straat werd vooraf dan wel nadien een nummer van Ick Waeck op bekende adressen in de brievenbus geschoven. Wie zou er aan denken dat twee van die snotjongens daarmee belast waren ?? En het was natuurlijk ook geen grote stapel, we moesten ze gewoon onder onze truien en jassen verbergen. En zo kon mijn pa dan later in de zaak wel eens de boodschap krijgen, dat zijn waren zo netjes waren bezorgd !

Een keer ging het bijna fout. We waren samen onderweg en hadden de eerste exemplaren bezorgd. Toen dook op eens een “verdacht”persoon voor ons op. De man collecteerde voor de NSB en wie wat gaf kreeg een fluoriderend molentje aangereikt. Dat was om mensen in het donker van de verduistering toch op te vallen. Maar daar hadden we het volgende op gevonden ! Mijn broertje liep om de man heen en gaf hem een flinke trap tegen zijn schenen. De man natuurlijk achter hem aan, maar wat is een NSB'er tegen een snelle schooljongen ?? Niks natuurlijk. En zo kreeg ik gelegenheid om het adres achter zijn rug te bereiken en mijn krantje daar in de bus te frommelen.

Dit alles onder het zelfde motto, je doet het of je doet het niet. Wisten wij verder veel ???

En nu lees ik na al die jaren, dat we helden waren. Nou, en ?? Gaf dat ooit wat ?

Vraagje, hoe lang heeft een mens het recht op die titel ???