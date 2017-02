Andere artikelen







Een weezien na ruim 50 jaar...

In de begin jaren 1960 was ik treindienstleider bij het Spoor.

En zo kwam het dat ik te maken kreeg met de eerste gastarbeider afkomstig uit Turkije. Hij werd daar , ik denk uit de terminologie van toen > Stationsarbeider<.Of -assistent.

Post T was op het station gevestigd, dus kreeg ik uitgebreid met hem maken. Tot we, door de eerstvolgende reorganisatie elkaar min of meer uit het oog verloren. Hoewel weet ik, dat ik hem eens in ee naburig station als rangeerder bezig zag. Maar wat gebeurt er ? Sinds bijna 4 jaar dialyseer ik in het ziekenhuis. En wie zag ik, wachtend na afloop van mijn dienst op de taxi, daar binnen stappen ? Na meer dan bijna een hedendaagse mensenleeftijd ?

Inderdaad een, ik mag wel zeggen, een oude bekende, bijna net zo oud als ik zelf ben. En al even net als ik, een soort collega, opnieuw.

Vanwege een langere afwezigheid van een van mijn vaste collega's in Suriname, is hij nu een paar maanden geleden overgeplaatst naar mijn groep.

Omdat ik eerder aan de beurt ben, is het nu al een gewoonte geworden, dat hij bij binnenkomst, zoals vroeger een hand komt geven ! Iets, dat eerst wel enige verbazing opwekte in het verpleegkorps. En soms als hij in de ligstoel naast me opgeladen wordt, lukt het wel eens om oude koeien uit de sloot te halen. Zo van 50 jaar geleden.

Ach, wat is het leuk, wanneer na ruim 50 jaar een aantal grenzen, verschillen weg vallen. Je bent tenslotte allemaal spoorman (geweest??). Of niet soms? Jawel, wanneer het in een biljartclub zou zijn geweest, dan was het weer wat anders. Maar nu kunnen we samen zeggen

> Voorlopig nog niet samen in Met Pensioen !<









Gast 02 feb 2017 00:59 Bart , echt fantastisch om dit na 50 jaar nog mee te mogen maken !!