Andere artikelen







En weer was het weer zovar, dat oude knar !



Gisteren zei die hetzelfde als eerder. Ik meldde me en die zei toen, dat ik de boom in kon. Het lijkt wel een amerikaans president, die laat het ook afweten, als het om een belangrijk telefoongesprek gaat. Op deze manier zullen zijn telefoonkosten aardig minderen. Ongeveer net zoveel, als zijn aanzien in de wereld zal stijgen. Dat ze in zo'n land geen eisen stellen aan kandidaad-presidenten, wat fatsoen aangaat ! Maar als je alleen maar geld meekrijgt bij je opvoeding en dat kunt vermeer-deren, dat is gebrek aan fatsoen niet zo erg. Hij heeft een groot geluk gehad met zo'n geweldige voorganger ! Hij hoeft niet origineel te zijn. Alleen maar met de botte moker al diens wetgevingen doen vergeten in een glorieus verleden. Jammer, dat hij dan daarmee toch weer het werk van zijn opvolger aan gaat geven. Die moet ook weer een terugdraai beleid gaan voeren. Je zult maar amerikaan zijn ….... !









Geplaatst op 02 februari 2017 11:13 en 45 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Marianne 02 feb 2017 11:42 Terecht stukje, erg hè, die ontwikkeling van beschaafd naar hufter.