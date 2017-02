Andere artikelen







Kan verkeren zei Bredero en die had niet eens een radio !

Zo ben ik weer eens een oude kennis tegen het lijf gelopen, het was een collega op afstand, waar ik in mijn spoortijd wel eens telefonisch contact had. Zijn vrouw was getrouwd met een schoolgenootje van mijn vrouw, vandaar dat we elkaar iets beter kenden. Hij had het gelukkig beter, dan ik, zeker wat zijn gezondheid betrof. Op de een of andere manier kwam het gesprek over ”nachtrust” en “slaap” terecht. >> dat je daar over begint. Wij wonen achter een winkelcentrum meestal lekker rustig alleen vorige week niet ! > hoe dat zo ?

>> er werd een bankkraak geplaatst in het winkelcentrum. Maar daar hoorde wij de volgende dag pas van. Wij waren wel door de alarmhelicopter gewekt met zijn geraas en lichtstralen in het donker. Wij hoorden toen pas ook, dat die effectief gewerkt heeft door een van de daders aan te houden. Die was in het tuinenpad tussen de huizen door op een autoped onderweg. En die later zo vrij was om te vertellen, dat ze het al eerder geprobeerd hadden met een cijferlezer. > wat is dat voor iets nieuws ?

>> een product dat ze onder een cijferbord aanbrengen en er zo de pincodes kunnen aflezen. Maar dat duurde te lang voor een wat ruimer budget ! > nou je het zo vertelt, begrijp ik ook, wat ik laatst hoorde over spelletjes op de radio. Daar hebben ze (soms ?) ook zo iets, waarmee ze opbellende, reagerende luisteraars kunnen herkennen. En zodoende kan de studio aardig de deelnemers mee sorteren en de uitzending beïnvloeden. Eigenlijk niet eerlijk en onsympathiek. Zo vissen ze er ook die deelnemers uit, die zich maar om hun stem op de radio te laten horen, wat willen zeggen. >> doe jij nog steeds aan zo iets mee? > nee, ik was jarenlang een trouwe luisteraar van nootschieten, maar dat is voor mij noodschieten geworden. Ik mis er iedere week minstens drie uitzendingen mee, want juist op die tijd wordt ik na het afsluiten van mijn dialyse, door een taxi naar huis gereden. En dat zijn dan ook de vrijdagmiddag en de maandag-middag. Zo ontstaat er weer een achterstand in de beleving en kan ik het niet meer bijhouden. Maar nu ik dat allemaal weet, hoeft het van mij ook niet meer. Een spelletje is leuk, maar dan moeten de spelregels ook deugen. Er waren voor mij ook al meer oneffenheden, zoals een omroeper, die er wat van maakte, alsof hij stomdroken was en de deelnemrs meer belachelijk maakte, dan normaal behandelde. >> Zeker een zzp-er of zo ? > geen idee, maar ze doen het er maar mee.









