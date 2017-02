Andere artikelen







Dit alles was het tegengestelde van de Geur van Heiligheid !





Het was toen al op school een bekend feit, dat Harry en Jonka elkaar welgezind waren. En bij de diverse reünies werd het steeds duidelijker, zodat niemand het vreemd vond een kennisgeving van een voorgenomen huwelijk in de bus kreeg.



De beide families waren naar verschillende steden in Brabant verhuisd vandaar dat het feest in bosrijke omgeving werd gevierd. En, vanwege de jarenlange band, bijna de hele reüniegroep was op komen dagen. Alles duidde op een mooie toekomst.

De eerste vakantie kon nog kinderloos worden gevierd, maar juist hier keerde zich de voorzienigheid. Op de terugweg uit Italië kregen beiden een auto-ongeluk. Ze bleven met pech omhoog tegen een helling staan, waar een tegemoetkomende vrachtwagen in de bocht hun trof.

Jonka werd zwaar gewond door een helikopter afgevoerd en Harry volgde, op uitdrukkelijk verzoek, per ambulance naar het zelfde ziekenhuis.

Door de goede verzorging waren ze weer voldoende opgeknapt toen ze drie weken later beiden ontslagen werden. Het grote voordeel bleek, dat Jonka in die weken een aardig mondje italiaans had geleerd.

Hun eerste woning in de buurt van zijn ouders lag in een prachtige omgeving. Het was een huurpand, maar schitterend gelegen en in een rustige buurt. Dat werd een groot voordeel toen Jonka zwanger werd en later een zoon baarde. Zij besloot zich helemaal aan de baby te wijden en nam ontslag.



Maar het kan niet altijd goed gaan. De eerste klap kwam toen het bedrijf waar Harry bij werkte failliet ging. Hij kwam zo zonder werk maar vond een paar maanden later een leuke baan in de buurt van Rotterdam. Maar er moest wel verhuisd worden.

Toen werd bekend, dat Jonka door het ongeluk een blijvende schade opgelopen had. Die had veroorzaakt, dat zoon Ben een afwijking had gekregen, die onherstelbaar blek. Het zou voor altijd wel een zorgenkindje worden.



Maar dat had ook op de ouders een grote invloed. Dit hield in, dat ze verder kinderloos zouden moeten blijven.

Nu gebeurde het, dat de opa van Harry kwam te overlijden. Hij was weduwnaar en Harry was enig kind van zijn enige zoon. En daarmee was Harry ook zijn hele leven zijn oogappel. Maar nu bleek wat dit ook betekend had !

Wat verder niet bekend was in de familie, had opa eens een zeer leuk bedrag in een loterij gewonnen. Omdat de vader van Harry het al helemaal voor elkaar had, met een komend pensioen en zo, kregen Harry en Lonka het wat na belastingaftrek overbleef !

Met met het zich op hun toekomst wed dit geld geïnvesteerd in de koop van een ruim appartement. Gelegen achter de kade van een aan een rivier gelegen wijk. Gemakkelijk voor de kleine zoon en ook voor Lonka. Alles gelijkvloers en aangepast zonder drempels.

Maar na deze meevallers kwam het kwaad weer terug en in heviger mate. In de windrichting werd een nieuw fabriek gepland en in bedrijf genomen. Alles economisch zeer verantwoord, maar de lasten bleken al gauw groter dan de vooruitgang, bv het groeien van het aantal arbeidsplaatsen.

De uitstoot van kwalijke gassen en fijnstof bleek enorm toegenomen. En wanneer dan de wind juist dat ongoed verspreid in de richting van de wijk waar zij hun flat hadden gekocht.....



Na een uitgebreid onderzoek in Rotterdam bleek Lonka met de groots mogelijke zekerheid last gekregen te hebben van de in Italië bij het ongeval opgelopen COPD.

De professor had alle medewerking toegezegd in het zoeken naar een andere woonomgeving. Maar Harry besefte, dat hun aardige appartement onder deze omstandigheden eerder een flink verlies, dat een kleine winst bij verkoop te verwachten was.



Het noodlot sloeg pas echt toe, toen bleek dat de gevonden COPD zich ontwikkelde tot een echt longkanker. De hele voorgeschiedenis van Lonka was de oorzaak, dat voor ze een oplossing gevonden hadden voor de verkoop van hun flat, ze kwam te overlijden.



Met veel geluk vond Harry een andere, maar minder betaalde baan weer terug in de buurt van zijn ouders. Dit had tot gevolg, dat na de toch nog nadelige verkoop van hun zo gewaardeerde appartement, en wat financiële steun van zijn ouders, als vooruitbetaling op een erfenis van hen, er weer een klein, doch gunstige flat daar voor hem en zijn zoon gevonden werd.

Omdat het daar schoner van levenslucht was, ontwikkelde de laatste zich prachtig. En zo vroeg hij voor zijn 15e verjaardag een nieuwe uitvinding, zopas uitgevonden: een meter om de vervuiling van de lucht te meten. Op de achterkant liet hij een van de laatste foto's, die er van zijn moeder overgebleven waren uit haar goed jaren, op dit machine plakken. Het meest op prijs gestelde herinnering aan haar, die hij tot het laatst nog “binnen oogbereik” kon houden.









