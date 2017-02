Andere artikelen







Welke triomf is er nog eens voor Trump ?

De man het meest in het nieuws en in de wereldkritiek Was meester niet op school, maar in 'n fabriek ! Dat zal iedereen aan alles kunnen merken. Een die dat vingertje graag laat bekijken, voor alle armen, maar ook de rijken. 't Is maar een amerikaans decreet, een werkje van een secreet, binnen en buiten de kerken. Wat ik nu weer las, daar moest ik eerst eens wat bij zoeken. ex-Generaal van Uhm schrijft het volgende: Economie en Veiligheid gaan uiteindelijk hand in hand. En dan vraag ik me af: Welke economie en welke Veiligheid ? Na een russische bezetting en daarop verschillende militaire hulp uit diverse landen in Afghanistan hebben wij ook ons steentje moeten bijdragen. Soms met vreselijke gevolgen, waar de ex-generaal helaas persoonlijk wreed ook bij betrokken is. En wat is het resultaat dat een wrang resultaat heeft ? Hoeveel nederlanders zullen zich afvragen, dan wel afgevraagd hebben, wat heeft dat land met ONZE Veiligheid te maken gehad hebben ? Voelen we ons nu echt een stuk veiliger ? Nee, hoor, ik niet en het ergste is, daar in dat land ook de inwoners zelf nog steeds niet. Alles voor Jan met de korte naam ! Misschien met een gelukje voor de internationale wereld, je mag altijd nog eens terug komen voor zulke klusjes. En dan ligt alleen veiligheid misschien op het pad van de economie ?? Met steeds weer minder hand in handen. Er zijn veel dingen die gaan, zoals ze gaan. Zo heb ik vier dochters, die alle in de zorg, of daaraan gelieerd werkzaam zijn. Ik ben daar geweldig blij mee en dankbaar voor. Want het ging zonder enige invloed van ouderzijde. En van de drie normale kleinzonen zijn er ook drie, die een dienstverlenende taak aan zich hebben gebonden. Ook daar ben ik trots op en dankbaar voor. Een mens heeft als eerste de taak om dienstbaar te zijn aan de gemeenschap. Zonder eigen (fiancieel ) voordeel te behalen al dan niet met het toepassen van notoir bedrog, dat dan zoals vandaag weer bleek, aan geen eind schijnt te kunnen komen.









