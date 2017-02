Andere artikelen







als het aan mij lag, zou dit de laatste moeten zijn..

Zou je er niet een beetje kotsmisselijk van worden ? Jawel, hij blijft doorgaan tot hem om welke reden dan ook, de mond gesnoerd word. Hij blijft zijn hobby trouw tot hem letterlijk de mond gesnoerd wordt. Ik heb me al een paar keer voorgenomen om aan die mens geen aandacht meer te geven. Dat hij zijn mond niet kan houden om de bevolking verder te misleiden. Misleiden doet lijden ! En je mag blij zijn, dat het geen overlijden wordt, gezien vorige week verteld werd over de toename van het aantal zelfmoorden. Alles wat, dat politici in deze fase loslaten is maar lokvoer, want, zoals ik al menigmaal heb kunnen schrijven >>” het regeren wordt pas echt, wanneer de coalities bekend zijn”<< Dan weten we pas, wie er gelogen heeft en in welke mate. Maar de VVD heeft ons tot nog toe niets dan leugens vorgeschaukeld, zoals ze in Duitsland zeggen. Het enige dat we kunnen is, zorgen dat we die naam nooit meer tegen komen en we die “misinformatie” voorgoed mogen missen. Het enige is, omdat ik daar toch nooit meer zal kunnen komen, als figuur in de poppenkast op de Dam, Amsterdam. En daarom wil ik dit dan ook nog wel kwijt. De bijdrage van de PvdA aan het ZorgManifest blijkt nu ineens 2 miljard voor de zorg te kunnen zijn. En de hulp van de zelfde lui aan Groningen is “”meer arbeidsplaatsen”” . Wat een complete onzin is dat ! Dat wordt die liefhebbers zeker ook een woning aangeboden, die bij de eerstvolgende gaswinning in elkaar stort. Wie trapt daar in hemelsnaam nog in ?? Of krijgen ze allemaal vrijvervoer naar een veiliger huis in het Westen ?? Iedere dag met een vliegtuig op en neer. Jammer, dat Drs. P. er niet meer is !









Redone 09 feb 2017 10:51 Tja, het is toch bekend, "Veel beloven weinig geven doet een gek in vreugde leven".