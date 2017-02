Andere artikelen







Eens iets heel anders, ter ontnuchtering ….!

Gisteravond hadden we bezoek toen er iemand in het gezelschap als begin van een betoog opmerkte >> Als ik 's morgens wakker word …. en ik onmiddellijk een ingeving kreeg !



Wanneer ik – en mijn vrouw heeft een identieke herinnering – vroeger door mijn moeder naar bed gebracht werd, was het avondgebedje altijd het zelfde en misschien zijn er nog mensen, die een zelfde ervaring hebben ??



“ 'sAvonds als ik slapen ga volgen mij 14 engeltjes na. Twee aan mijn hoofdeind, Twee aan mijn voeteneind. Twee aan mijn rechterzij Twee aan mijn linkerzij Twee die me dekken Twee die me wekken En twee die me wijzen Naar 's Hemels Paradijze !



Is mijn geheugen na 80 jaar nog zo goed, of is de het eerste sein van de dementie ?? Zo herinner ik me ook, dat er boven het bed van mijn broertje een prachtige plaat, waar alles opstond, hing.









Geplaatst op 10 februari 2017 04:39 en 10 keer bekeken

