Gesprek aan tafel ….

> ja, maar jongen, zou je dat nou wel doen ? >> waarom niet, moe, dat is toch prachtig, eindelijk weer een baan na drie jaar hier maar hebben zitten …. en dan daar in Noordoosterpolders !! > Ja, maar dan moet je er ook gaan wonen en en krijgt jouw huis binnen een jaar ook zoveel barsten....! > ja, dat is wel zo … > en ze zeggen nu ook al dat het er slecht is voor je gezondheid... > Och, dat zien we dan wel weer > Nou ik zo het niet doen.... > Ja maar als als ik die baan niet accepteer, dan raak ik ook mijn uitkering nog kwijt en wat dan …? Pa komt met de laatste duit in het zaakje > Dan betalen ze dat weer mooi uit die 2 miljard aan nieuwe banen van ! Dat is dan weer mooi verrekend ! Geld moet toch ergens vandaan komen. Nou, die PvdA kunnen we ook wel vergeten met zulke plannen. Zijn oudste broer mengt zich nu ook in het gesprek. >> Daar in Den Haag, daar moeten ze toch wat zeggen om nog enige kiezers naar de stembus te krijgen. Alleen is er de laatste jaren te veel gebeurd, dat niet had moeten gebeuren ten gunste van het kapitaal, zonder dat het kennelijk wat opgeleverd heeft en te weinig gebeurd, dat voor de mensen in iedere omstandigheid, dat wel had moeten gebeuren. Laten we eerst maar eens kijken, wat er de dag na de verkiezingen gaat gebeuren. Ik vrees dat het dan weer de dag van Wilbers en Rutte gaat worden. Om half elf al de onthutsende persconferenties, dat alle beloften onmiddellijk, op z'n amerikaans, worden ingetrokken. Hier zijn we nog erger dan daar, waar zelfs het staatshoofd daar zijn eigen grondwet niet kent.









