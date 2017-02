Andere artikelen







Soms gaat het anders, dan je verwacht had …...

Stel je voor, je ligt op bed ter gelegenheid van je dagelijks middagdutje. En je valt niet direct in slaap, omdat er geen zaken zijn, die zijn blijven liggen van de ochtend. Je weet we zo van >> Je moet nog dit en je moet nog dat en dit ook niet vergeten.<< En dan lig je nog even er een programmaatje van /voor te maken. Ik heb, als altijd de radio aanstaan, want wanneer ik ontwaak, wil ik wel zekerheid, dat ik inmiddels niet ben ingeslapen. Dat andere dus. En dan ben ik niet direct klaar wakker en dan gebeurt het ! Je hoort, die verhoedt, dat er nog iets van komt, van dat middagslaapje. Wat is dat daar, wat ik hoor ??? Het klopt niet, maar toch is er iets, dat verhindert, dat er iets van slapen komt. Ja, wat wel ? Het moet het bij miljoenen geliefde eerste pianoconcert van Tsjakovksy zijn. Maar is het toch niet ? En dan besluit ik om heerlijk door te soezen, al luisterend. Het blijft niet bij maar één verschilletje en komen nog verdere verschillen, die doen denken, dat is het toch en dat is toch niet goed. Wanneer het eindakkoord klinkt ben ik klaar wakker aan de radio en hoor een voor mij totaal ong(b)ekend verhaal. Een eigen bewerking van de componist. Dat zelden gehoord, dus uitgevoerd wordt. Ik ga met koekel naar Wikipedia en tot mijn verwondering lees ik daar geen letter, over wat me nog steeds deed verbazen. Tot het punt van een enorm applaus, ovationeel. Een bede om toegift, maar de pianist denkt er kennelijk niet aan. Hij heeft alles van zijn kunnen laten horen, zijn luisteraars in zaal en aan de radio laten genieten en dan moet het genoeg zijn. Wat moet je na zulk werk nog met een etude of ballade van Chopin ??? Er is al enkele jaren een “stilte” rond mijn verzamelhonger van cd's. Die wordt geleid door het trieste idee, dat er na mijn dood in de directe familie geen interesse zal bestaan, verder te genieten van al dat moois dat door componisten in de wereld is gezet. Dus : wat moet ik met nog meer platen, die daar staan en zullen moeten worden “opgeruimd” . Zaken, die mijn, bijna hele vorige leven duidelijk, menigmaal en lijfsbehoudend hebben verrijkt ? Ik heb me daar maar weinig over geuit, maar nu was er echt eens een gelegenheid, om “uit de radio” te komen.









Geplaatst op 12 februari 2017 10:07 en 12 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.