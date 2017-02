Andere artikelen







De Dag van de Open Liefde …... waar slaat dat op ???

Iedereen schijnt het vandaag over de liefde te moeten hebben, die dan bedolven moet worden onder bloemen en chocolade. En hierdoor komen er dan weer zoveel mensen uit de ….?? Kast hebben we al gehad en die pikt dan ook vanzelf wel een bloemetje of bonbonnetje mee. En wat hebben we dan nog meer om onderuit te komen ?? Dit is nu echt zo'n feest, waarbij ik denk: een van de zegeningen van de handel in …. Want wie dan zó van een partner houdt, die houdt het niet bij welke Valentijn dan ook. Die toont dat gelukkig meer dan een keer per jaar en dan nog door zeer speciale voorkeuren van die partner. En een tik op de billen van je man, die net onder de douche vandaan komt, zulks koop je niet in een winkel, dat gaat spontaan en zegt daarom veel meer. Want dat wordt nergens aangeprezen. Daarbij kan de mens, die op wederzijdse liefde gewezen wil worden, wel helemaal geen partner zijn. Ik ken een familie, die deze dag met de wederzijdse schoonfamilies aan de gang gaat. Dus traditie, dus hup met de verrassing. En ieder jaar worden er dan voor beide balkons bloemenbonnen uitgedeeld, om te 'verplanten' tot echte bloemen, wanneer de kasten weer naar buiten kunnen. dus komen ook zijn eigenlijk uit de kast. Een traditie, die van alle drie zijden zeer op prijs gesteld wordt. Maar ook dit is geen wet van Meden en Perzen. Juist de laatste tijd niet. Een probleem, waar ik geen oplossing van ken, en zelfs niet kan verzinnen. Steeds meer hoor je in de media van mensen, die juist met de eigen moeder niet door één DEUR kunnen ! Omdat er in de jeugd dingen gebeurd zijn, die niet door de BEUGEL konden. Ook die gevallen moeten soms jarenlang gewacht hebben, om zich uit los te werken. WANT JE KEERT JE TOCH NIET TEGEN JE OUDERS ??? OOK NIET NA HUN DOOD. Je bent, zeker als christen, tot de ouderliefde in je jeugd verplicht geworden en om verdere redenen, wordt dit stilzwijgen na de dood verlengd. Maar soms – en dit ervaar ik de laatste tijd steeds meer - gaat ook hier, zeg maar de KOELKAST open. En lijkt het wel, of je de vrouw, die jou gebaard heeft, oneer gaat aandoen, om zelf van een last bevrijd te worden. Dan zijn dergelijke ervaringen kennelijk net zo desastreus geweest, als dat je bv anders geaard bent, of zo. En dan volgt er haast net zo'n bevrijding. Zit er nu niet ergens en student(e) gezinspsychologie, die daar al ooit, of nog eens een studie naar verricht heeft, of wil gaan verrichten ? Zoals zoveel mensen met een asociale instelling, moet dit soort toch ook met begeleiding te helpen zijn ? De meest eenvoudige vorm ervoer ik, als een gezin met voorkeur-kinderen en achtergestelde kinderen. Er zijn er dan die van alles mogen en kunnen en anderen aan wie categorisch iedere bijzonderheid geweigerd wordt. Dit wordt, meest achteraf, weg gepoetst met de opmerking: > Daar worden ze gezond HARD van ! Dat hebben ze ook nodig in hun verdere leven, daar zit vast en zeker nooit alles mee !! Gelukkig, wanneer er bij zo'n ervaring mensen van buiten de familie, zulke zaken in de gaten heeft en dan naar de moeder toe corrigerend optreedt. > Maar mevrouw, waarom mag uw Pietje wel naar de scoutingen Arie niet ?? Mevrouw reageerde daarom >> dat gaat u niets aan !< , maar twee maanden later mocht Arie ook naar de scouting, omdat hij naar de volgende klas op school over was !! En dat was dan de gewoonste zaak van de wereld. Ernstiger was, hoewel meest in de belevenis van het ondergaan, dat bepaalde kinderen van alles wat er mis was gegaan, steeds de schuld kregen. Daar genoten dan de andere kinderen, die regelmatig buiten schot bleven, de meeste lol aan. Want dat is dan een opvallend gevolg, van dergelijke situatie binnen een familie, enig meegevoel, van de bevorderde kinderen was niet solidair, met dergelijke gevallen. Want Moe zal toch wel gelijk hebben ??!! De ernstigste manier van discriminatie in familieverband is het toedienen van lijfelijke straffen. Hier wil ik verder niet op ingaan. Ik wil echter benadrukken, dat geen van deze gevallen ernstiger, pijnlijker en invloedrijker dan een ander op het verdere leven kan zijn. Het zou goed zijn, wanneer daar eens aandacht aan geschonken wordt, maar DAAR zal wel weer geen geld voor zijn.









