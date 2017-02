Andere artikelen







En daar gaan we weer …..... aardig op Amerika lijken !!

Het gaat hier al aardig fout, maar wanneer we officieel gewaarschuwd worden, dat 5 partijen, waaronder de geachte en populistische door elkaar met ook stinkend vuil gaan gooien, dat blijf er nog maar een smeekbede Wie ruimt alle rommel op, voor we er weer massaal gaan instinken ?? Doet Rutte achter de deuren mee aan zijn eminente amirikaanse voorbeeld ? Gewoon, maar ook nu zelfs stinkende, onwettelijke dingen gaat beloven aan het kiezersvolk? En dan beide aan de kop liggende partijen? Het is niet de bedoeling, dat ik hem op zijn Wiegels uitkleed met het portret van de amerikaan. Nee, die lijkt zelf meer op de kop van hem. Net als in de dierentuin, zo hoorde ik eens een uitspraak. Er zijn altijd wel dieren, die in de dierentuin ongewenst op elkaar lijken. Is er dan geen wettelijke toestand meer te bereiken ? Wat gebeurt er met zo'n uitspraak? Laten we ons dit dan maar gewoon bevallen ? Door gewoon maar naar een van de splinters uitwijken, die nog niet op leugenachtige ideeën zijn gekomen ? Verder niets zeggen ? De eerste coalitie schijnt al bereikt te zijn, door de eerste omvattende leugen heen. Coalitie tussen de VVD, die door de een niet en de ander blijft bevestigen, dat Wilders zijn kans moet krijgen Herhaling van Zetten, heet dit in het schaken. En dan is misschien eindelijk die eens als de PvdA nu aan het eind van zijn, haar latijn. Als het zo doorgaan, is de oogst dadelijk voor alle NIET-Stemmers van Nederland, want daar draait het uiteindelijk op uit. Een samenstelling van de Tweede Kamer, die allang niet meer lijkt op de werkelijke nederlandse politieke gedachten. En kunstmatig in stand gehouden is. Moet je je dan nog verwonderen, dat die partijen, die uit eigen overwegingen de regering heeft gesteund, de zelfde zijn, als die nu met “onwettige wetten” dreigen te komen ??? En de toestand wordt geheel gelijk als wat ons de laatste jaren wordt aangedaan. En dan nog dit : Al enige tijd wordt de grote politieke partijen verweten, dat ze geheimzinnig blijven doen over de bronnen, waaruit hun plannen moeten worden verwezenlijkt. Een normaal boekhoudkundige wens, die echter in de politiek verderfelijk blijkt te zijn. Alleen de kleine principitele partijen willen wel meewerken. Een hoop commotie rondom. Maar nu geeft de Orde van Advocaten aan dat bij gelijke partijen ook de Grondwet wordt aangedaan, door daar eenvoudig geen acht op te slaan. En daar trapt dan kennelijk ook niemand meer in. Dat gaat dus dadelijk naar amerikaans model. Regeren bij decreet en de volksvertegenwoordiging staat buiten spel. En dat moet dan ook zo maar kunnen. Want daar hebben we dadelijk met een meerderheid voor gestemd. Niet waar VVD en PVV??? Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig ????









