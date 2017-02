Andere artikelen







Sommige uitzendingen op radio of teevee …

daarvan valt het bekijken of beluisteren niet mee. Dat zijn dan van die uitzendingen, die om de omroepvereniging een pretje te gunnen op een tijd de uitzending plannen, dat er weinig naar gekeken zal worden, alles naar plan van deomroep.

Zo heb ik er twee, die in het middaguur worden gepresenteerd en in ieder geval voor mij meestal behoorlijk interessant zijn. Zo kwam het dat het programma >Roderick zoekt het licht< zelfs voorzag in een behoefte.

Dat je tegenwoordig niet gek opkijkt, wanneer er op straat gevraagd wordt:

>> Weet u wat het Kerstfeest ( ….,....,....) inhoudt ? Waar het vandaan komt?<<.

Het juiste antwoord wordt dan zelden nog getoond, misschien wel gegeven. Maar wie denkt hier aan oplichting ??

Roderick hoefde dus voor zijn licht van deze week niet ver te zoeken. Iedereen heeft de mond vol van St. Valentijnsdag, maar nu is er helemaal niemand meer die weet, wie die Valentinus ooit geweest is. Met een zeer interessante wandeling,zeg maar klimpartij door Rome, leek het, dat pr. Rocerick er wel achter zou kunnen komen. Maar hij kwam ondanks alle moeite en inspanning nietverder dan een vermoedelijke laatste rustplaats.

Twijfel kwam op, toen er verteld werd dat een godvruchtige oude dame de gewoonte had, het bloed van martelaren te verzamelen in een put. En daar zou dat van St. Vanetijn dan ook bij geweest zijn. Meer succes had hij na een tip, dat er een Valentinus bisschop was geweest in Terni, ca. 100 km. ten noorden van Rome. Aldus werd de zoektocht aldaar voortgezet. En met succes.

Tot op de dag van vandaag worden er priesters opgeleid in Rome, die dan later min of meer belangrijke posten,zoals die van bisschop elders toegewezen kregen. En zo wordt dus aannemelijk gemaakt, dat de priester Valetinus gewoon in Rome een parochie geleid heeft en later elders bisschop geworden is. Nu nog de link naar de herkomst van de inhoud van het huidige 'feest' ! Als pastoor moet hij eens op het verzoek van een christenmeisje in gegaan zijn, om haar liefde voor een heidense soldaat toch tot een huwelijk te verheffen. Evenwel voor een redelijk korte tijd. De soldaat sneuvelde en zij stierf niet lang daarna. In die tijd was het een soldaat verboden om een relatie te beginnen met een christenvrouw. Gelukkig is de hedendaagse tendens wat vredelievender.

In mijn verkeringstijd was het feest nog niet zo algemeen verbreid door de commercie, maar ik ben dus nog niet gesneuveld en mijn echtgenote ook niet.









