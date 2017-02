Andere artikelen







Het leven, gezien door een limonade rietje...

Zo van de kleine hoeveelheden, die weggezogen, een hele volle ballon vormen. Zo wordt wat men dan seks noemt wel eens omschreven. En zo hebben wij, leeftijdgenoten, het ook wel beleefd, aangevoeld. Dit kwam weer eens bovendrijven met de aankondiging van de verjaardag van de jongste tante van onze koning.

Dan vallen er zo maar 70 jaar weg en ik zit, als zovele andere jongelui, weer op het middelbaar onderwijs. Een van de jongens in de klas wist er altijd wel ergs van te maken. Als de beloofde dag langer uitblijft, dan aangezegd, geeft hij zijn commentaar met > De baby zit vastgevroren in het Julianakanaal ! <, het vroor toen inderdaad wel flink.

Maar iedereen vond het wel leuk en het grapje ging later verder het gebouw door. Tot ontsteltenis van onze klassenleraar, een pater.

Onder diens ogen kwam er een zeker straf uit ! Erger voor hem was, dat hij aan het eind van het schooljaar een briefje mee kreeg, dat hij niet eerder meer gewenst was.

In de hippy-jaren waren we weer eens bijeen met een reünie en daar kwam dit voorval ook weer ter sprake. Eerst werd er hartelijk gelachen bij de herinnering aan die zedeloze jongeman. En dat met de huidige ontwikkeling als gevolg. De opmerking zelf had feitelijk niets met onzedigs van doen, maar toch.

En toen was er een van de jongens, die zich van de lagere school ook een incident herinnerde. Toen waren we nog bijna 10 jaar eerder.

Er werd daar in een deel van de klas hartelijk gelachen en de moppentapper moest voordat de les verder zou gaan, eerst vertellen, waarom er gelachen werd. Toen dat er uit was en de rest van de klas had meegelachen, schudde de nog jonge onderwijzer zijn hoofd en sprak:

> Als't maar over pissen en poepen gaat, dan kunnen ze allemaal wel lachen, maar nu weer aan de les. !!< Waarom die man niet gelijk heeft uitgelegd, wat het verschil is tussen onwelvoeglijk en onzedig, dat snapten we toen geen van allen niet meer. Maar ook hier was het over iets totaal dagelijks openbaar verkeer.

Ik denk, dat het aantal medescholieren uit agrarische gezinnen ook hun invloed lieten gelden, wat de Keus van Leven betrof. Voor hen was de gang van het leven gesneden koek. En ze lieten zich graag daarop voorstaan. Dan waren wij maar echt burgerlijke jochies.









17 februari 2017

