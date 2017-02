Andere artikelen







de noodzaak drong en ik stond weer op

En zo is hij toch maar weer want daar moest ik er toch vooruit. En dacht ik



Voorruit, er zit geen ijzel meer op.

Wat dat opleverde, was een zeer interessante informatie. Maar omdat de bron, vrees ik, geen echte nieuwstrekker is, laat ik me dan maar eens weer gaan papagaaien.

Volgende week woensdag eindigt weer het carnaval, maar dat is, ondanks allerlei reputaties, die deze feestdagen al eeuwen oproepen, nog steeds een inleiding tot een, zo wordt ook al eeuwen gehoopt, leven in een zelf opgeroepen matigheid. En dat leidt dan weer tot een vreugdevol feest van Pasen.

Een van de uitingen van voorbereiding is in de r.k.kerken het bidden van de Kruisweg. In de kerken. Misschien niet overal iedere week, maar zeker bijna overal op de Goede Vrijdag. Voor mij niet helemaal nieuw is er in een nederlandse gemeente uit dit gebeuren een burgerlijk feest gemaakt. Men heeft de 14 afbeeldingen van de Kruisweg op losse doeken uitgebeeld en langs een bepaalde route op min of meer openbare gebouwen of gelegenheden bevestigd. Zodat iedereen er wat van méé kreeg.

En dat kan natuurlijk alleen in een gemeente, waar de bevolking al vele jaren katholiek belijdend was. Volendam, enig of een van de weinige visserssteden, die zich zo mag noemen. En zoals nu weer blijkt, evangelisatie durft te brengen. Wat het is niet voor niets een toeristische trekpleister. En de bevolking is dan ook gaarne bereid, om op verzoek tekst en uitleg te geven. Ook een manier om je zelf te durven bekennen en dat ook nog uit te dragen. Zonder populistisch te worden. Maar anders dan in Spijkenisse, is iedereen hier welkom, want het grote verschil is, dat hier geen veiligheids- dienst aan te pas hoeft komen.

Maar dat komt dan weer, omdat hier de Goede Boodschap verteld wordt en de wereld niet behouden blijft aan de eenlingen.









