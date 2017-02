Andere artikelen







LeZen is pezen... of toch niet ?

Gevonden in oud archief, maar wat is er veranderd sinds dien ?

Hierbij een oude website-bijdrage, die ondanks een goed archivering op punt stond te verdwijnen.

De enige redding bleek een fotokopie te maken en deze over te typen. Leven is pezen, of toch niet ?

Een van de eerste dingen, die een mens leert is lezen. Wanneer je niet kunt lezen (en schrijven) dan ben je analfabeet. Het gekke is.... wanneer je niet kunt rekenen, dan ook ? Dat was (toen) de vraag van een dame aan Radio 4.

Aldus :

Wat de Stomme van Portici (een opera) op het toneel doet, want wie niet kan spreken, kan ook niet zingen en waarom moet iemand, die niet kan zingen een rol hebben in een opera (uitvoering) ?

En zo gingen we aan het lezen, de een meer en een ander minder. Om verschillende redenen. Er zijn mensen, die hun boeken in een bibliotheek halen. Er zijn mensen, die hun boeken op het toilet lezen. Die kopen dan hun boeken zelf. En zo groeit bij die mensen in de loop van de jaren hun 'bevolking' van de boekenkast(en). Boeken worden huisgenoten en sommigen zijn er daarom trots op. Het enig nare kan worden gehaald, wanneer men moet bekennen, dat ze wel allemaal betaald zijn, maar nog niet werden gelezen. En dan komt er het e-book. Weer zo'n rot engels woord, dat niet gesnapt wordt buiten het engels taalgebied. Alternatief bestond er (toen) nog niet. En nu ook niet. En er zijn natuurlijk gevallen te bedenken, dat een mini-computertje handiger is om mee te nemen, wanneer je niet gezellig in je luie stoel zit.

En zo komt het idee op, om zo'n ieboek te kopen en cadeau te doen. Maar de koper heeft geen achtergrond- informatie over de noodzakelijke eisen wat betreft de mogelijkheden en nog erger de onmogelijkheden voor de toekomstige gebruiker. Waarvan de koper steeds aanneemt, dat dit wel aanwezig is. Hij, zij ziet zo'n boek, vraagt dan naar de prijs en het besluit is genomen. Altijd goed ?? Nou, nee ! In mijn geval werd het een be-book

Dank je hartelijk, wat leuk, maar dan ga je het gebruiken en blijkt dat het niet aan de behoefte van de gebruiker beantwoordt. Bv omdat niet alle aanbiedingen van dergelijke teksten door dit model kunnen worden gelezen. Er staat een uitgebreide aanbieding van erkende boeken in opgenomen, maar die behoren maar in beperkte mate tot de interesse van mij als lezer. Nu blijken er diverse systemen te bestaan, die uit economische overwegingen niet comptabel te zijn. Dit kan al makkelijk geregeld worden, door ze via je computer te laten binnenhalen via diverse .xxx !

Het werd toen aangeraden, om je bij de aanschaf van een elektronisch boek nauwkeurige uitleg te verlangen, zodat dergelijke misverstanden uitgesloten kunnen worden. Inmiddels heb en gebruik ik een ieboeklezer tot mijn genoegen, dus alles is mogelijk !









