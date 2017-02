Andere artikelen







Opnieuw herhaalt zich de geschiedenis

Of te wel > Hoe kunnen mensen zo stom zijn ?? Eeuwen geleden kwamen schepen met allerlei nieuwigheden, waar we de latere eeuwen van mochten gaan genieten. Fruit, kruiderijen, bouwmaterialen... enz.

Maar daar was ook en addertje onder het gras. Maar het eerste gebruik was meer het gras dan het addertje. Tabak.

Ook daar werden vele mensen steenrijk van. Omdat in de teeltlanden de tabak meer werd gepruimd, lag dat hier ook voor de hand. Dat bij de gebruikers het eerst de tanden naar de haaien gingen, nam men op de koop toe. Men dacht er wat op gevonden e hebben, toen het addertje aan de beurt kwam. De sigaret en sigaar moesten de tanden ontzien. Maar toen werden de gevolgen wel zeer ernstig. Toch duurde het tot de laatste decennia, voordat de wereld echt wakker werd geschut. Ten koste van miljoenen mensen, die kennelijk graag hun longen en verdere gezondheid inleverden. En dat kostte miljarden munten om daar van enigszins genezen te kunnen worden. Jawel ! Het verschafte duizenden mensen een goed betaalde boterham. Maar nu werd men wat verstandiger en in de loop van de laatste jaren dringt men met de tabak de ongezondheid redelijk terug. Maar wat doet de mensheid van deze tijd ?

D66 heeft het antwoord gevonden ! Nadat al bewezen is, dat alle verdovende middelen wel een of ander nadelig gevolg zullen hebben of krijgen, ze zorgen graag voor de toekomst. Verschillende takken van de medische wetenschap wordt nieuw leven ingeblazen en menig gebruiker zal na de kortstondige “opleving” weer gretig van hun diensten gebruik maken. En de hele geschiedenis begint weer opnieuw.

Hoeveel eeuwen zullen nu weer nodig zijn om dit onheil te keren ? Ik hoop, dat de initiatiefnemer en – neemsters er zelf het meeste genoegen aan mogen beleven.









