Andere artikelen







De wereld draait door, maar niet zo maar, hoor !

Pas nu viel me de dubbelzinnigheid van de titel van dit televisieprogramma op. Het nare is alleen, dat beide bedoelingen er iedere dag van op tafel komen.

Het mooie is, dat er ongeveer in de zelfde tijd ook Ned. 2 een behoorlijk alternatief biedt. Dat behoorlijk van mij, slaat dan op de verscheidenheid van het aanbod. Maar dat is met alles zo.

De ene dag dialyseren begint soms met een machine, die het na 10 minuten opgeeft. Dan begint er een lijdensweg, die enige tijd kost , niet alleen voor mij, maar ook voor de chauffeur, die me huiswaarts moet rijden. En dat lijden heeft niets met pijn te maken, als je rustig blijf ligzitten, dan merkt de patiënt er iets van. En komt alles gewoon in orde. Ligzitten heeft met de soort ligstoelen te maken en men spreekt gewoon over zitten.



Maar het kan ook gebeuren, dat de visite-dokter na haar inspectietocht nog even terug komt om je een complement te maken. Dat ik dan logischer wijze onmiddellijk terugkaats. Zij zijn de oorzaak van mijn welvaren en ik doe alleen wat ik doen mag en moet. En dat wordt steeds gemakkelijker, want het is een soort regiem, dat met de tijd, steeds beter blijft wennen. Maar laat ik wel zijn, alles zou geen zin hebben, wanneer ik niet thuis over de best denkbare mantelhulpster zou kunnen beschikken.

En dit is dan het tijdstip, waarop je moet bedenken, dat alles maar relatief kan zijn.

Wie zegt, dat er niet een gezinsverzorgster is, die het beter kan, dat wat ik nu gewend ben. Maar wie zo moet leven, doet het als die loterijwinnares, die kwaad was met haar ton, omdat het geen miljoen geweest is.

Maar hoe voorkom je dubbelzinnigheid, wanneer dit niet de bedoeling geweest is ? Op school had ik een klasgenoot, die het klaarspeelde echt altijd 'verkeerd' begrepen te worden. Ik dacht altijd dan maar dat het aan zijn intonatie moest liggen, want de woordkeuze deugde wel, om goed, lees juist, begrepen te kunnen worden.

Je zou er zelfs een spelletje van kunnen maken. Er zijn woorden genoeg in het nederlands, om mee te beginnen. Zoals in een volgend begin-gesprek. >> Hoe voelt u zich vandaag ?<< > Ik mag wel zeggen: geweldig !<

En dan heb je al het gedonder in de glazen, want pas een daarop volgend woord is het feitelijke antwoord.

En dan kan je een woordensoep koken met als 'vulling' de woorden -goed- beter-best – en wat onze taal ns verder biedt.









Geplaatst op 23 februari 2017 11:54 en 2 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.