Treffender zou het niet gezegd kunnen zijn...

door een oude dame. Wat een land, waar een minister-president die een eed op een waardige uitoefening van zijn ambt heeft af moeten leggen,

tijdens de uitoefening van dat ambt in het openbaar voor de televisie- camera, een groep medemensen moest verwensen dat zij, na een vreselijke ziekte en veel lichamelijke pijn de dood in moesten. Die daarna, in plaats van een spijtbetuiging, alleen zelfs deze verwensing nog eens dreigde te herhalen. Ik zal O.L.Heer blijven bidden, dat hij tot inkeer mag komen.. Anders ware het beter geweest, dat hij als dier op de wereld zou zijn gekomen. Beesten kunnen niet spreken.