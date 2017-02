Andere artikelen







De dag daarna < is een veel gehoorde verzuchting..

maar mij was het nog erger. Na de smartklacht van dat oude wijfie is het alleen maar achteruit gegaan.

Dat is voor mij op de vrijdag iets niets speciaals. Het lijkt, alsof ik alle moeheid van de dialyse op maandag ga opsparen om dan vrijdag de grote verlossing te ondergaan. Hoewel daar direct na de dialyse nog weinig van blijkt. Zo was zelfs de taxi op mij wachtend, toen ik na een nabloeding werd verlost.

Thuis een hapje eten en dat smaakte dan ook nog, zo'n echte stads- lekkerbekje. Maar daarna direct naar bed en afgezien van een paar uur met de familie om half negen weer naar bed. Om er vanmorgen om half negen vanaf te klauteren. En dan schijnt de zon al weer enige tijd ongehinderd de slaapkamer binnen. Licht genoeg om de pantoffels te vinden en naar het ontbijt te sloffen.

Op de radio laat de reclamezender, Ned 4, een boek aanbevelen, die kennelijk weet te verhalen van de gruweldaden in West Azië, dan wel het Nabije Oosten.

Ter opmontering, dat denken zij dus kennelijk, de Feest-ouverture van Brahms. Voor mij is dat Vloeken in de Kerk en een belediging van Brahms. Het is mooi om deze muziek ter opmontering van Fatsoen en Moraal te laten horen, maar dan een beetje later en niet als ondersteuning van iets gruwelijks we al niet tig keer per dan moeten aanhoren.

Dat was een item van gisteren, waar ik met mijn oude hersenen dan weer weinig van begrijp. Het doet me – voor de hele dag – goed te horen en lezen, dat dat op dit ogenblik de voornaamste zorgen van Nederlanders inhoudt.

Het is, zoals vermeldt 86% van onze bevolking, die het hier over eens is. Hulde, dan is nog niet alle hoop verloren voor na 15 maart.

Het volgende item, waar men zich over uitsprak was de relatie, je kunt het noemen het vluchtelingen, tot de nieuw-nederlanders. En dat was dan % procent van de stemmende Nederlanders. En dan komen bij mij de vraagtekens in de ogen ! Dan zie ik stapels uitslagen voor me op een tafel liggen en goedwillende vrijwilligers en -sters, zijn aan het tellen en na een paar uur liggen daar die eerste 86 % APART.

En dan gaan ze de overige tellen. Uit die 14 % die zijn overgebleven. Je kunt tenslotte maar één keer de eerste stem uitbrengen. >> Zeg nou zelf,....< ik hoor het Toon Hermans al zeggen. Maar zeg dan dat die tweede eerste stemmers er 68 % van zijn, dan is dat toch niet van de 100 % eerst- gerekende stemmers.

Dat worden er dan substantieel, zou onze minister van Financiën zeggen, steeds minder.

En ga dan zo maar verder het lijstje af.

Zeg maar >> tot er één van overblijft << ? Misschien van de Boerenpartij ??









25 februari 2017

