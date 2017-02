Hebben ze het daar weer eens voor hun >kiezen< !



Hebben ze het nu daar weer >voor hun kiezen < !

En daar weer een ander stukje achterstelling opgeroepen. Iets doen, wat een deel van de bevolking niet (meer) kan doen. En hoe noemen we dat ??

Maar bleef het daar nog maar bij !

Een nieuwigheid, waarvan het voor mij enig duidelijke doel is het bijhouden van het actuele aantal luisteraars op die zender.

We voeren, zo dacht men daar, een kiesplaat in. Iedereen, die over een hulpprogramma geschikt, zoals Twitter of Facebook, o.i.d. , die kan hieraan deelnemen, door binnen een vastgestelde tijd zijn keuze , VIA DAT PROGRAMMA, kenbaar te maken.

Opnieuw dus een voordeel voor die mensen, die een van die programma's kunnen bedienen. En die het meermalen aangetoonde nadeel, inbreuk op privé misbruik wil nemen.



Het gaat er op lijken, dat de omroep, zeker op Ned. 4 er steeds meer een gewoonte van gaat maken, luisteraars door te verwijzen naar het gebruik van een computer, laptop met een of meer hulpprogramma's.

Wie worden daarmee voor het blok gezet ?

Mensen, die om welke reden dan ook niet in staat zijn, meer dan een computer of laptop vrij te gebruiken. Dit is dan of geestelijk, dan wel lichamelijk.

Om te beginnen zij, die moeten dialyseren. Je bent maar eenzijdig 'handig'. Je moet dus op het tafeltje voor je zo'n apparaat kunnen bedienen. Dat kan alleen als jouw ziekenhuis een Wifi voor haar patiënten bereid heeft.

Het moet dan ook qua tijd gelegen komen, want je bent als patiënt niet de baas wat je tijdgebruik aangaat.

Maar laten we dan ook nog naar het systeem zelf gaan kijken. Je bent als luisteraar geheel aan de programma-maker overgeleverd. Het het dus wel over muziek gaan, waarvoor je hebt ingeschakeld op de algemene klassieke zender. Die is daar namelijk voor.

En dan zijn er duizenden trouwe luisteraars, die niet om dat soort muziek geven, dat als keuzemateriaal wordt aangevoerd.

Die mensen reageren niet op deze onzin, maar

WORDEN DAArMEE NIET ALS LUISTERAAR AANGEMERKT EN HEEFT DUS ZO'N TELLING GEEN ZIN.



Om tot slot nog eens een ander nadeel het volgende ware verhaaltje.

Jan komt van zijn werk thuis en aan de dreun van de huisdeur weet Anneke zijn vrouw, dat er iets mis is.

> Dag lieverd, wat is er aan de hand ?

Met een gezicht op onweer gooit Jan zijn jas op de kapstok en zegt, na het kusje

> Alles ging fout, vanmorgen vroeg al !

> Wil je een kop koffie, dan kan het wat zakken als je verder wilt gaan

> Nou, graag ja !



En na de eerste warme slokken begon Jan.

> Als gebruikelijk zit in de auto naar radio 4 te luisteren. Komt me die juffrouw weer aanzeulen met haar zogenaamde keuzeplaatjes. Maar de keuze heeft ZIJ al gemaakt en als een klein kind kan je alleen maar zeggen: 1 of 2. Vanmorgen was er wel iets bijzonders, want het waren eens twee muziekwerken, waar ik wel graag naar luister. Ik stond in de file en kon net weer oprijden, toen over het rampenspoor een politieauto langs kwam razen. En ja hoor, een paar honderd meter een agent, die mij op het rampenspoor uitnodigt. Deze verzoekplaat, die niet eens uitgezonden werd, kost mij een paar honderd euro.

Ik kon me achteraf niet inhouden en die radiomevrouw kwam ook in een file terecht voor de hemelpoort.

Ik gebruikte wel een andere formule dan Rutte doet. Mijn ziekte was niet half zo erg als bij hem. Maar valt wel ook onder de categorie verwensingen. Ik hoop, dat ze nog lang mag leven om het goed te maken.

Anneke was inmiddels naar de keuken onderweg, want ze had rode kool opstaan.