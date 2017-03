Andere artikelen







Van leuze naar leuze als het gaat om Keuze

Laat je nou niet weer belazeren en stem Oude 50ers Dank u wel lijsttrekker ! Hij sluit geen PVV uit, dus kies het zekere voor het zekere !! Geen 50 Plus, dus. Makkelijk zat, ook als je ouder dan 80 bent en nog niet dementeert ! We laten ons niet gek maken, voor zolang we het nog kunnen.

Ik heb nog meer gekozen! In aansluiting op het artikel van gisteren heb ik moeten besluiten mijn vaste ochtendprogramma tot acht uur NIET meer te beluisteren, maar mijn eigen cd's te gaan draaien. Vanmorgen werd er bijna meer aandacht geschonken aan het kiezen van de twee niet klassieknummertjes, dan ze dan nog een aantal keren voorschotelen. Zo gaan we ook hier terug naar AF. Enfin, het weekeinde lokt weer !

















