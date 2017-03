Andere artikelen







En dan verder na een lange nacht …

toch maar je bed uit, want de aanvullende insuline en pillen moeten er tenslotte ook in om de daarmee verbonden maaltijd te genieten. Valt niet mee, wanneer je geen volledige beheersing meer hebt over je levensstijl. Maar dan gebeurt het volgende.

Je hoort op de radio in het nieuws het verhaal over die branbantse automobilist, die een onbehoorlijke haast ahd. Misschien had hij nog veel meer, waar hij dan last van had en dit moest verhalen op de rest van het verkeer.

Zijn pech, of ZIJN gunstige omstandigheid voor zo'n kans.

Lekker achter een voortrazende ambulance aan en maar kleven. Dan rechts passeren en er voor gaan rijden, zodat je lekker kunt pestremmen.

Maar zijn lol en frustratie was hij dan

toch gauw kwijt: hij werd gepakt.

De ambulance bleek een stervende naar een ziekenhuis te moeten brengen.

Het resultaat vgs de radio was, dat zijn auto werd ingenomen (nog niet geconfisceerd) en hij gearresteerd. Meer hoorde ik niet, maar moest toch wel even door-fantiseren.

Het eerst wat ik probeerde te bedenken was, dat hij haast had omdat zijn schoonmoeder ook stervende zou zijn. Maar dan zou hij niet de tijd genomen hebben om het remspelletje te spelen.

Het aantal bekeuringen, dat hem te wachten stond is natuurlijk legio.



Toch hoop ik dat hij zijn lestje leert, ook al zou hem voor jaren de rijbevoegdheid ontzegd worden.

Dit is niets voor een taakstaf. Zelfs al zou dat betekenen, dat hij 300 uur in een ziekenhuis of kliniek, gestorvenen zou moeten afleggen. Het tekent alleen weer de mentaliteit, die de mens zich eigen gemaakt heeft.

Dit moet de allergootste taak zijn voor de komende regering om aan te pakken.

Zodat iedereen weer gewoon normaal kan gaan leven.









