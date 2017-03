beelden uit het al zo ruime verleden ..

Andere artikelen







Brief van een verre vriend. En een dilemma.

Pas ontving ik een brief van een vroegere vriend, waar we jaren lang nog kerstpost uitwisselden. Tot zij een keer gingen verhuizen en we geen adreswijziging ontvingen. Dus werd zelfs dit minimale contact niet meer mogelijk. Maar toen was er die enveloppe. Met een kort verslag van de afgelopen jaren, maar daar maakte als laatste ook zijn doel een deel van uit.

Ik citeer de belangrijkste onderdelen.

>> Ja, je weet dat we naast onze twee dochters ook nog een nakomelingetje, een zoon, gekregen hebben. Leuke knul. Die trouwde later met een dochter uit een artistieke familie.

Toen gebeurde er een ramp. Onze dochter kreeg een zwaar auto-ongeluk met voor haar ernstig hersenletsel. Ze knapte enigszins op, maar er bleek een weinig bekend gevolg aanwezig te zijn. Zij was duidelijk kwaadaardig geworden naar mij en de kinderen. Toen het zover kwam, dat ze niet meer thuis kon verder leven, hebben we haar in een verpleeginrichting moeten onderbrengen en ben ik op advies van de kinderen gescheiden.



Onze dochters waren oud genoeg om het huis te verlaten, maar mijn zoon werd bij de scheiding aan mij toegewezen. Dat was niet lang vol te houden, ik had een normale baan en zijn zussen waren verder weg gaan wonen. Dit gebeurde tot ik inderdaad een andere vrouw vond en met haar trouwde. Na 15 jaar kwam hij thuis. En vond alles dat hij nodig had. Hij deed hier een nederlandse middelbare school en vertrok toen naar Italië om daar een stage te gaan maken. Dit leverde hem ook een studieplaats op aan een kunstacademie. De familie had, zoals je weet en meebeleefd hebt, een enorme voorliefde voor dat land.











