Oproep na schok

Gisteren is me iets overkomen, dat ik niet graag nog eens moet beleven. Ik heb in tranen een televisieprogamma af moeten breken, ik kon het niet langer aanzien. Een verslag van het vermoorden van een provincie. Mensen, hieruit volgt maar een verzoek. Gaat in godsnaam stemmen. En noodzakelijker wijs niet op die twee partijen, die een dergelijke wandaad op hun geweten hebben. Hij, die altijd lacht hoort als arbeider 20 taakjaren in Groningen te volbrengen om met iedere cent die hij nog verdient die rotzooi, meest door hem lachend aangebracht, weg te werken. Dat kan alleen als we allemaal gaan stemmen wanneer wij gaan stemmen VOOR fatsoen, recht en moraal.











Gribou---Greet 05 mrt 2017 16:53 Ik heb die documentaire een paar weken geleden al gezien op RTV Noord , en ben blij dat deze uiteindelijk ook uitgezonden is door de NPO .

Het ligt niet alleen aan hem die altijd lacht , het is een probleem wat al jaren speelt .

Vanaf 1986 toen de eerste aardbevingen in het Noorden waren geweest had men de kraan niet steeds verder moeten opendraaien , maar ja de kapitalen die er verdiend konden worden met de verkoop van het gas aan het buitenland waren sterker dan denken aan de gevolgen .

Ik woon zelf op de rand van het risicogebied en volg het op de voet , ik zou werkelijk niet weten wie er in de toekomst wel z'n best zal doen om de problemen veroorzaakt door de gaswinning in te dammen .



Marianne 05 mrt 2017 16:59 Réken maar dat ik ga stemmen.