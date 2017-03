Andere artikelen







houdt dit nu nooit op ??

Het was weer zo ver ! Bij het maken van een kopie ging er iets geweldig mis, waardoor ik het beheer over een deel van mijn computer ben verloren. Gelukkig kan ik nog wat directs hier presenteren, maar dan moet ik de aanbeveling van het gebruik van een tekstverwerker maar even vergeten. Want gisteren zijn er in het ziekenhuis een stel positieve besluiten genomen. Ik ben overgeschakeld op hemodialyse, een aangepaste vorm van de gewone dialyse. Die het een mens wat makkelijker moet maken om te dialyseren. Verder mag ik weer wat minder insuline spuiten. Wat dit op den duur inhoudt, ik weet het niet. Want ook de manier van spuiten schijnt verbeterd te kunnen worden, maar dat moet ik nog even afwachten. Of er ooit een verkorting van de dialyse-tijd in zit, is ook nog niet bekend. Dus weer wat moedgevends en we houden vol, met dat wat we nog mogelijk houden.













Geplaatst op 07 maart 2017 09:18 en 27 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.