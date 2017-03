over taal en zo

Andere artikelen







Jammer, maar helaas …... Bij het verder proberen weer aan de slag te komen na de laatste ontwikkeling bleek, dat ik wel die programma's verder kan gebruiken, maar niet aan alles, wat ik eerder geproduceerd heb, kan komen. Maar dat betekent alleen nog maar meer werk en eventueel herschrijven van wat ik al gereed had staan voor de website. Het enig enge is, dat ik aan de engelse taal gebruikt in het programma zelf kennelijk onverbrekelijk vastzit. Gelukkig is er nog genoeg van in voorraad om het gebruik mogelijk te maken. Vandaar nog even naar het nieuws van vanmorgen. Kindertjes in de baarmoeder krijgen daar al hun “taalgevoel” mee. Mooi meegenomen, vooral voor die stumpers, die met hun vluchtende ouders het hier nu op school zo goed doen. Ook in het nieuws. Ieder mens heeft recht op een zo goed mogelijk onderwijs. Maar dat eerste........ dat wist ik al. Ik heb een Esperanto-moeder gekend, die na de geboorte kon vaststellen, wanneer zij in de nabijheid van de baby esperanto 'moest 'spreken', de baby duidelijk reageerde, alsof ze gewoon engels sprak. Het kind was toen nog niet oud genoeg, om daar normale lessen bij nodig gehad te hebben.









07 maart 2017

