als alles eens zo eenvoudig was ....

De mop van de tijd ….. Er komt een mevrouw bij de dokter en zij zegt > Dokter, ik denk dat ik of gek, of dement word. Ik hoor al weken niets anders dan stemmen in mijn hoofd ! DE dokter: > Het enige, waar ik nu aan kan denken is de volgende goede raad. Luister 2 weken en kijk 2 weken niet meer naar radio en televisie.