Slechter kan het niet, tot mijn grote verdriet.

Gisteren is het dan gebeurd. Een deel van alles, wat ik daaronder in de computer had, is verdwenen, voltooid verleden tijd. Mijn tekstverwerkende Office is getroffen door een onbekend gebeuren. En daarmee ben ik alles, wat daarin is gebeurd, totaal verloren. Een klein aantal, dat ik in de --.pdf had opgeslagen, schijnt nog te redden te zijn. Maar dat betekent, dat ik 5 jaar geschiedenis aan uitgewisselde correspondentie, plus allerlei opslag in het werkprogramma, zoals naamlijsten, adreslijsten enz. enz, verdwenen zijn. Ik hoop, dat ik daarmee ook alle mensen, met wie ik op enig moment contact gehad heb, niet ook in verlegenheid moet brengen. Hiervoor dus bij voorbaat mijn excuses. Een spontane aanschaf van een nieuw apparaat, wat me dus al is aanbevolen, na 4,5 jaar gebruik van de oude, is dubbel dubieus, wanneer ik met mij leeftijd moet gaan meebeoordelen. Ik heb, net als ieder ander mens, geen enkel idee hoe lang ik daar dan nog mee verder moet. En het zo ook wat makkelijker zijn, wanneer ik tot die categorie bejaarden zou behoren, die als welgesteld deze week zijn meegerekend. Het tegendeel is waar, wanneer we een extra uitgave hebben, betekent dat, dat we een deel van de spaarnissen voor de uitvaart moeten aanspreken, die dan moeizaam weer terug verdiend zouden moeten worden. We zijn dankbaar voor dat, waar het het nu mee kunnen rekken. En hopen, dat de (her)verkiezingen niet nog meer ellende zal aanbrengen. Ik ga me steeds meer herinneren wat er in de oorlog is gebeurd. We hadden toen net zoveel in de watermelk te brokkelen, als nu. Een regiem, dat op vernietiging uit was van alles, dat ze in de weg stond. En nu in steeds meer landen op het programma komt.









Karekiet 09 mrt 2017 10:34 Wat zonde dat je alles kwijt bent.Zit er bij jullie in de buurt geen studentenhulp ? Kost lang niet zoveel dan een nieuwe aanschaf en kunnen ze het misschien weer op orde krijgen voor je.