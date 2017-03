Andere artikelen







stand van zaken

We zijn er weer, zoals gezegd...thuis er op uit ! Gisteren ondanks de dialyse verder besteed om de chaos een beetje op te ruimen. Tijdens de middagpauze in plaats van een tukkie, deed ik wat anders. Zoeken naar oplossingen. En zo waar, ik kon me er een bedenken en toen later mijn jongste kleinzoon kwam, was het samen even uitproberen of dat kon werken en inderdaad. Alleen heb ik daar weken werk mee, om alles wat nog vindbaar was, terug te zetten. En dat zal dan wel moeten. Er is alleen nu nog niet te overzien wat wel en wat niet kan gaan gebeuren. Ik heb alleen wel gemerkt, dat dit reddingsprogramma nu ook niet meer werkt, dus is dat een extra waarschuwing nu geen gekke dingen meer uit te halen. Gisteravond met de kinderen er bij nog over Rotterdam vandaag gepraat. We zullen blij zijn, dat alles wat daar moet gaan gebeuren, zelfs zonder sisser zal aflopen. We houden niet zo van het bedrijven van buitenlandse politiek in de “achtertuin” ! Maar ja, ze hebben niet anders. En wanneer je als fatsoenlijk volk de nee-zeggers wel graag een gelegenheid wilt geven, dan moet je wel de ja-ers ook een kans geven. Zelfs van uit een privé tuin.









Geplaatst op 11 maart 2017 09:28 en 12 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.